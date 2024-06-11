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TÜİK verileri açıkladı: Ticaret ve perakende satış hacmi nisanda yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı. Ticaret satış hacmi nisanda yıllık bazda yüzde 2,5, perakende satış hacmi yüzde 10,2 artış gösterdi.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 10:45 Güncelleme 11 Haziran 2024, 10:45
TÜİK verileri açıkladı: Ticaret ve perakende satış hacmi nisanda yıllık bazda arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ticaret satış hacmi nisanda yıllık bazda yüzde 2,5, perakende satış hacmi yüzde 10,2 artış gösterdi.

ÖNCEKİ AYA GÖRE AZALDI
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, ticaret satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,6 azaldı.

MOTORLU TAŞIT TİCARETİ
Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 4,7, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,7 ve perakende ticaret satış hacmi de yüzde 1,8 azaldı.

Ticaret satış hacmi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı.

Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 19 azalırken toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,5 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 10,2 artış gösterdi.

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