25 bin 907 TL taksitle 3 milyon TL kredi müjdesi! Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu başladı

Yüksek konut fiyatları ve artan faiz oranları, birçok kişiyi ev sahibi olma hayalinden uzaklaştırıyor. Ancak, Ziraat Bankası'nın yeni başlattığı ortak konut kredisi kampanyası, bu rüyayı gerçeğe dönüştürme fırsatı sunuyor. Kampanya, özellikle birden fazla kişinin bir araya gelerek konut kredisi kullanabilmesine olanak tanıyor. Bu da, ödenecek aylık taksitlerin büyük oranda düşürülmesini sağlayarak, ev sahibi olmayı daha ulaşılabilir kılıyor.
Ortak Konut Kredisi Nedir?
Ortak konut kredisi, birden fazla bireyin birlikte kredi çekerek bir konut satın alması sürecidir. Bu yöntem, bireysel krediye göre daha yüksek tutarlar elde edilmesini ve ödeme yükünün bölüşülmesini sağlar, böylece her bir ortak için mali yük önemli ölçüde azalır.
Başvuru Koşulları
Krediye başvurabilmek için, başvuru sahiplerinin düzenli bir gelire sahip olması ve banka tarafından belirlenen kredi puanına ulaşması gerekiyor. Ayrıca, başvurulan konutun SPK lisanslı bir ekspertiz firması tarafından değerlendirilmiş olması ve konutun değerinin banka kriterlerine uygun olması şart.