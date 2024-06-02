SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

LGS cevap anahtarı yayımlandı! İşte sözel ve sayısal soru kitapçığı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberi... Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. Adaylar, 155 dakikalık sınav süresi boyunca eğitim hayatlarının bundan sonraki aşamasını belirleyecek 90 soruyu yanıtladı. Öğrencilerin talep etmesi durumunda soru kitapçıkları verilecek. Öte yandan sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 07:39 Güncelleme 02 Haziran 2024, 13:59
LGS cevap anahtarı yayımlandı! İşte sözel ve sayısal soru kitapçığı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapıldı.

Sınav 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İkinci oturum ise 11.30'da başladı. Öğrenciler bu oturumda 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı. Sınavın 12.50'de sona ermesinin ardından merkezi sınavın iki oturumu da tamamlanmış oldu.

LGS'de sınav günü!

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.


SÖZEL SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARI 28 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

Öğrencilerin talep etmesi durumunda soru kitapçıkları yarın verilebilecek. Bugün öğleden sonra, cevap anahtarının bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.




BAŞKAN ERDOĞAN: "ALLAH ZİHİN AÇIKLIĞI VERSİN"

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Erdoğan, "LGS'ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin" dedi.



"OKU, DÜŞÜN, UYGULA, NETİCELENDİR"

Başkan Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşıma "Oku, düşün, uygula, neticelendir" notunun düşülmesi dikkat çekti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü! 8 kişi enkazdan sağ çıkarıldı 1 kişi can verdi... Kimlikleri belli oldu
Küçükçekmece’deki bina işte böyle çöktü! Facia saniye saniye kamerada
GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA! SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? Memura farklı artış var
Küçükçekmece’de bina çöktü otobüs kıl payı kurtuldu! Enkazın havadan görüntüsü... Hurdaya dönen araçlar ve binanın evveliyatı
EYT’yi kaçırana 7 formül: Erken emekli olmak isteyenler için çözümler neler?
LGS cevap anahtarı yayımlandı! İşte sözel ve sayısal soru kitapçığı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Soykırım kabinesinde ateşkes krizi! Ben Gvir ve Smotrich Netanyahu’yu hükümeti devirmekle tehdit etti
Doğru tarih maaşı artırır: Yüksek emekli aylığı için ne zaman dilekçe verilmeli?
Türkiye’nin konuştuğu Pendik cinayetinde flaş detaylar! Parçalara ayrılıp çöpe atılan Nihat Salih’in katili kırmızı reçeteli ilaçları...
TÜRKSAT 6A ABD YOLUNDA! Yerli ve milli ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A SpaceX’ten uzaya gönderilecek
3 ilçe 4 beldede seçimler yenileniyor! Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan, Aksaray Güzelyurt... Sandık kuruldu
AK Parti düğmeye bastı! Vergi adaletsizliğine son! Tabana değil tavana yayılacak! Paket hazır Meclis’e geliyor
Schengen vizesi çıkmazında yeni kriz! O ülkeden 8 günlük vize! Vizesiz gidilen ülkeler hangileri? İşte Türkiye’den vize istemeyen ülkeler listesi!
Tel Aviv-Washington hattından yeni ateşkes oyunu! İsrail basını Hamas ile anlaşıldığını iddia etti Netanyahu’nun baş danışmanı ‘kalıcı ateşkes yok’ dedi
Gezi vandalizminin 11. yılı! Kıvılcım FETÖ’den finansman Kızıl Soros’tan: İhanetin kronolojisi ve Türkiye’nin geleceğinden çalınan milyar dolarlar
SON DAKİKA