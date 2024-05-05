PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İslam Memiş en kazandıran yöntemi duyurdu! Elinde altın, dolar olanlara müjde! Temmuz ayında...

Finans dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan analist İslam Memiş, altın yatırımıyla ilgili önemli bir stratejiyi yatırımcılara tavsiye etti. Bugün düzenlediği basın toplantısında Memiş, altın ve dolar arasındaki ilişkiye odaklanarak en çok kazandıran sistemi açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 22:44 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 22:45
İslam Memiş en kazandıran yöntemi duyurdu! Elinde altın, dolar olanlara müjde! Temmuz ayında...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Temmuz ayının önemine dikkat çeken Memiş, yatırımcıların bu dönemde özellikle piyasaları yakından izlemesi gerektiğini belirtti. Altın ve gümüş gibi güvenli liman varlıklarına yönelmenin veya riskten korunma stratejileri geliştirmenin önemli olduğunu vurgulayan Memiş, yatırımcıları bilinçli ve sağlam adımlar atmaya çağırdı. İşte İslam Memiş'in açıklamalarından derlemeler...

CANLI ALTIN KURU

"Ons altın 2292 dolarda. 2277-2320 dolar aralığında dalgalandı. 45 dolar civarında dalgalanma vardı. Ons altın tarafında 2280 dolar bu hafta özelinde güçlü destek olarak belirlediler. Ne zaman ki 2280'e geriliyor, orada alıcılar geliyor, tekrar 2300 dolar üzerine taşıyorlar."

"Bunlar Fed'in belirsizliğinden kaynaklandı. Burada bir yön kırılımı şimdilik yok. Ons altın tarafında 2280 dolar kritik öneme sahip. Aşağı yönlü kırılırsa 2230 dolar ve devamında 2200 dolarla alakalı risk oluşumu var. Burada 2200 dolar üzerine yerleşen piyasa oluşumundan dolayı şu anda her ne kadar baskı altında kalsa da bizim için kırmızı çizgi 2280 dolar. O yüzden elimizdeki varlıkların tamamını altına geçirmiyoruz. Dolarda yüzde 50 pozisyonumuzu tutuyoruz"

ELİNDE TL OLANLARA FIRSAT

"Gram altın serbest piyasalarda 2430-2440 lira aralığında. 2425 lira güçlü destek konumunda. Yeni bir kırmızı çizgimiz vardı. 2280 doların altına ons altın sarkarsa, gram altın TL'de 2350-2450 lira aralığını takip ediyor olacağız. 2400 üzerinde gram altın tutunma çabasını sürdürüyor. Bu hafta boyunca şu soruldu. Yeni TL geçti elime bunu nasıl değerlendirebilirim."

"Gram altın 2731 liraya kadar yükselmişti. 300 lira değer kaybetti. Alınabilir seviyede olduğunu söylüyorum gram altının. 300 liralık gerilemeyi cebe koymak için makul seviyeler bence. Bizim aldığımız seviyenin de aşağısına geldi. Biz miktara odaklandık. Gram altını tekrar yorumlamak gerekirse 2350-2400 altına yerleşme ihtimalimiz olacaktır."

MAKUL ALIM SEVİYELERİ

"Gram altın TL'de bu jeopolitik gerilimle birlikte altın yatırımcısı TL ile işlem yaptığı için korkuyor satalım mı diye. Bu seviyeler satış değil, alım seviyesidir. Elinde TL olan için fırsattır. Temmuz hazırlığı yapan için makul alım seviyeleri olduğunu düşünüyorum. Kimseye satış tavsiyesi edemem."

EN ÇOK KAZANDIRAN YÖNTEM

"Biz dolar biriktirmeye devam ediyoruz. Biz dolarla altını daha ucuza alacağız. Beklediğimizden daha iyi fiyata aldık. Şimdi arkadaşlarımıza önemli uyarım var. Elinde TL var diyelim. Gram altın almalısın, gram gümüş almalısın. Euro almalısın, dolar almalısın. TL bazlı bütün fiyatlar ucuz ancak yarın sabah veya gece Orta Doğu'da bir haber gelince bir başka fiyatlama göreceğiz. 2293 dolarda olan ons altının 2400 dolarda olduğunu bir sabah görebiliriz. Geniş bant aralığında dalgalandıracaklar bu piyasayı."

"Elimde 100 bin liram varsa. 50 bin lira ile gram altın alabilirsin, diğer 50 bin ile dolar alman lazım. Çünkü bizim hamlemizi sen de yap. Hepsiyle altın gümüş alma. Yüzde 50 ile dolar al, parite üzerinden altın almak daha ucuza gelecek. Elimde altınım var, dolarım var. Benim bu parite işlemim sadece bu ikisi arasında oluyor. Arada herhangi bir TL işlemi yok. Kapalıçarşı'ya gidince altını dolarla kaça veriyorsun veya kaça alıyorsun diyeceksin. Bu parite işlemini mutlaka yapmanız gerekiyor. Bu euro ile de oluyor."

Gram altın o tarihte bu fiyata yükselecek! Altın kasırga gibi ortalığı yıkıp geçecek! 14, 18, 22 ayar altın, yarım, çeyrek altın ne kadar?
Gram altın o tarihte bu fiyata yükselecek! Altın kasırga gibi ortalığı yıkıp geçecek! 14, 18, 22 ayar altın, yarım, çeyrek altın ne kadar?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada öğretmen atamaları, terörle mücadele ve ekonomi var!
DOSYA HABER | Her türlü rezillik var! Takvim.com.tr, Alman ajanı Erk Acarer’in skandallar dosyasını açtı: MİT skandalı, FETÖ...
Türk Telekom
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’Bağımsız Filistin Devleti’ vurgusu: İki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak
Terör örgütü PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in eşinden alçak sözler: Abdullah Öcalan peygamberlerin peygamberidir
Milyoner’de türkü ziyafeti! Kenan İmirzalıoğlu istedi yarışmacı söyledi! Ancak ilk soruda bileklik ile kolyeyi karıştırınca...
Şampiyonluk ’altı’n tepside! Galatasaray Sivas’ı rahat geçti
Terör devleti İsrail, Al Jazeera’nın ofisini bastı: Ekipmanlara el koydular
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç
PKK ile birlik olmak beka diyen Talabani tutuştu! Türkiye’nin askeri harekatı öncesi ABD’ye yalvarmaya gitti
Filistin’e tam destek! İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi nihai bildirisi yayımlandı: Türkiye’nin önerisi karara eklendi
Son dakika: Adım adım değişim! Başkan Erdoğan’dan partililere talimat: AK Parti’nin geleceğini kimsenin geleceğinden önde tutamayız
Edanur Gezer soruşturmasında gözaltına alınan 3 İBB çalışanından 1’i tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi! Önümüzdeki 4 ayda 20 puanlık düşüş!
Ahlatlıbel’deki ’halef selef’ zirvesinin şifreleri! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ’teknik’ müdahale: Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu...
SON DAKİKA