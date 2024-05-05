İslam Memiş en kazandıran yöntemi duyurdu! Elinde altın, dolar olanlara müjde! Temmuz ayında...

Temmuz ayının önemine dikkat çeken Memiş, yatırımcıların bu dönemde özellikle piyasaları yakından izlemesi gerektiğini belirtti. Altın ve gümüş gibi güvenli liman varlıklarına yönelmenin veya riskten korunma stratejileri geliştirmenin önemli olduğunu vurgulayan Memiş, yatırımcıları bilinçli ve sağlam adımlar atmaya çağırdı. İşte İslam Memiş'in açıklamalarından derlemeler...
CANLI ALTIN KURU
"Ons altın 2292 dolarda. 2277-2320 dolar aralığında dalgalandı. 45 dolar civarında dalgalanma vardı. Ons altın tarafında 2280 dolar bu hafta özelinde güçlü destek olarak belirlediler. Ne zaman ki 2280'e geriliyor, orada alıcılar geliyor, tekrar 2300 dolar üzerine taşıyorlar."
"Bunlar Fed'in belirsizliğinden kaynaklandı. Burada bir yön kırılımı şimdilik yok. Ons altın tarafında 2280 dolar kritik öneme sahip. Aşağı yönlü kırılırsa 2230 dolar ve devamında 2200 dolarla alakalı risk oluşumu var. Burada 2200 dolar üzerine yerleşen piyasa oluşumundan dolayı şu anda her ne kadar baskı altında kalsa da bizim için kırmızı çizgi 2280 dolar. O yüzden elimizdeki varlıkların tamamını altına geçirmiyoruz. Dolarda yüzde 50 pozisyonumuzu tutuyoruz"
ELİNDE TL OLANLARA FIRSAT
"Gram altın serbest piyasalarda 2430-2440 lira aralığında. 2425 lira güçlü destek konumunda. Yeni bir kırmızı çizgimiz vardı. 2280 doların altına ons altın sarkarsa, gram altın TL'de 2350-2450 lira aralığını takip ediyor olacağız. 2400 üzerinde gram altın tutunma çabasını sürdürüyor. Bu hafta boyunca şu soruldu. Yeni TL geçti elime bunu nasıl değerlendirebilirim."
"Gram altın 2731 liraya kadar yükselmişti. 300 lira değer kaybetti. Alınabilir seviyede olduğunu söylüyorum gram altının. 300 liralık gerilemeyi cebe koymak için makul seviyeler bence. Bizim aldığımız seviyenin de aşağısına geldi. Biz miktara odaklandık. Gram altını tekrar yorumlamak gerekirse 2350-2400 altına yerleşme ihtimalimiz olacaktır."