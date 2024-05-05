İslam Memiş en kazandıran yöntemi duyurdu! Elinde altın, dolar olanlara müjde! Temmuz ayında...

"Gram altın TL'de bu jeopolitik gerilimle birlikte altın yatırımcısı TL ile işlem yaptığı için korkuyor satalım mı diye. Bu seviyeler satış değil, alım seviyesidir. Elinde TL olan için fırsattır. Temmuz hazırlığı yapan için makul alım seviyeleri olduğunu düşünüyorum. Kimseye satış tavsiyesi edemem."

EN ÇOK KAZANDIRAN YÖNTEM

"Biz dolar biriktirmeye devam ediyoruz. Biz dolarla altını daha ucuza alacağız. Beklediğimizden daha iyi fiyata aldık. Şimdi arkadaşlarımıza önemli uyarım var. Elinde TL var diyelim. Gram altın almalısın, gram gümüş almalısın. Euro almalısın, dolar almalısın. TL bazlı bütün fiyatlar ucuz ancak yarın sabah veya gece Orta Doğu'da bir haber gelince bir başka fiyatlama göreceğiz. 2293 dolarda olan ons altının 2400 dolarda olduğunu bir sabah görebiliriz. Geniş bant aralığında dalgalandıracaklar bu piyasayı."

"Elimde 100 bin liram varsa. 50 bin lira ile gram altın alabilirsin, diğer 50 bin ile dolar alman lazım. Çünkü bizim hamlemizi sen de yap. Hepsiyle altın gümüş alma. Yüzde 50 ile dolar al, parite üzerinden altın almak daha ucuza gelecek. Elimde altınım var, dolarım var. Benim bu parite işlemim sadece bu ikisi arasında oluyor. Arada herhangi bir TL işlemi yok. Kapalıçarşı'ya gidince altını dolarla kaça veriyorsun veya kaça alıyorsun diyeceksin. Bu parite işlemini mutlaka yapmanız gerekiyor. Bu euro ile de oluyor."