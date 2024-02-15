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Gram altın o tarihte bu fiyata yükselecek! Altın kasırga gibi ortalığı yıkıp geçecek! 14, 18, 22 ayar altın, yarım, çeyrek altın ne kadar?

Ekonomist İslam Memiş, altın yatırımcılarına önemli bir tavsiyede bulundu. Memiş, altın yatırımcılarının kısa vadeli düşünmemesi gerektiğini ve yatırımlarına uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaşmaları gerektiğini vurguladı. Memiş, altın fiyatlarının kısa vadeli dalgalanmalara maruz kalabileceğini, ancak uzun vadede her zaman değer kazandığını söyledi. 2022 ve 2023 yıllarında altın fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Memiş, 2024 yılında da altının yatırımcılara kazandırmaya devam edeceğini savundu.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 10:24 Güncelleme 15 Şubat 2024, 10:25
Gram altın o tarihte bu fiyata yükselecek! Altın kasırga gibi ortalığı yıkıp geçecek! 14, 18, 22 ayar altın, yarım, çeyrek altın ne kadar?

Altın piyasaları, son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmaları ile yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son durumu ve altın fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 2024 yılının altın yılı olacağı yönündeki beklentilere rağmen, ons ve gram altın fiyatlarındaki mevcut durum yatırımcıları kararsızlığa sürüklüyor.

Gram Altın Fiyat Beklentisi

Altın fiyatlarına dair tahminlerini de paylaşan Memiş, "Gram altın için şu anda 2.090 TL hedefimiz var. Ardından, ikinci fiyat hedefimiz 2.150 TL olacak. Öncelikle, 2.090 TL barajının kalıcı olarak aşılması gerekiyor. Bu seviyeyi Şubat ayında görmemiz muhtemel ancak 2.150 TL'ye bu ay ulaşılır mı, bundan emin değilim. Ay sonuna doğru, gram altın fiyatının 2.150 TL'ye yaklaşmış olmasını bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Altın Alırken Dikkat!

Altın almayı düşünen yatırımcılara da uyarılarda bulunan Memiş, "Eğer altın almak istiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Fiziki altın yatırımı yaparken işçilik maliyeti yüksek olan ürünlerden kaçınmalısınız. İşçilik maliyeti, kazancınızı azaltır. Çeyrek altın, tam altın gibi ürünler yerine kesme altın almak daha mantıklıdır çünkü burada işçilik maliyeti yoktur. Ancak güvendiğiniz kuyumculardan alışveriş yapın, çünkü her sektörde olduğu gibi burada da kötü niyetli kişilerle karşılaşabilirsiniz," şeklinde konuştu.

ABD Enflasyon Verisi ve Altın Fiyatları

Bu hafta, altın piyasası için kritik öneme sahip olan ABD enflasyon verisinin açıklanması, ons altın fiyatlarında ciddi bir düşüşe neden oldu. Ocak 2024 dönemine ait enflasyon rakamları, ons altının sert düşüş yaşamasına ve altın için önemli bir alım fırsatı oluşmasına yol açtı. Yatırımcılar, altın fiyatlarının düşüşünün kalıcı olup olmadığını merak ediyor.

Ons Altın Ne Kadar Oldu?

ABD enflasyon verisinin açıklanmasından önce 2.029 dolar seviyesinde işlem gören ons altın, verinin açıklanmasıyla birlikte 1.990 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, ons altının bir süredir üzerinde tutunduğu 2.000 dolarlık psikolojik sınırın altına inmesine neden oldu. Şu an itibarıyla ons altın, 1.994 dolar seviyesinde işlem görüyor.

22 Ayar Altın Fiyatları

22 ayar altın, gün içerisindeki fiyat hareketliliğini yansıtan verilere göre, 1.853,62 TL'den 1.956,61 TL'ye kadar bir değişim göstermiş. Ancak gün sonunda %0,27'lik bir düşüşle kapanış yapıldığı görülüyor. Bu, yatırımcıların 22 ayar altın üzerinden elde edebilecekleri kazanç potansiyelini etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

18 Ayar Altın Fiyatları

18 ayar altın için günün verileri, 1.437,49 TL'den başlayıp 1.437,73 TL'ye ulaşan bir fiyat aralığını gösteriyor. Gün sonunda %0,10'luk bir artış gözlemleniyor. Bu, 18 ayar altın yatırımı yapmayı düşünenler için olumlu bir haber olarak kabul edilebilir. Fiyatların bu şekilde artış göstermesi, 18 ayar altında yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

14 Ayar Altın Fiyatları

14 ayar altın fiyatları da yatırımcılar için dikkat çeken bir başka kategori. Gün içerisinde 1.082,13 TL'den 1.458,72 TL'ye kadar bir değişim sergilenmiş. Ancak, %0,23'lük bir düşüşle gün kapanmış. 14 ayar altın, özellikle daha düşük maliyetle altın yatırımı yapmak isteyenler için cazip bir seçenek olabilir. Ancak gün sonundaki düşüş, piyasada dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Canlı Altın Fiyatları

NOT: Haberimizde yatırım tavsiyesi kesinlikle yoktur

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