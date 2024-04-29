SSK, Bağ-Kur’lu için son saatler! Emekliye 16.200 TL jest! Tahsis no sonu 0,2,4,6,8 olanlar...

İş Bankası: 12.000 TL'ye Kadar Nakit Emekli Promosyonu İş Bankası, emekli maaşını bankadan 3 yıl boyunca alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL'ye kadar nakit emekli promosyonu sunuyor. Bu fırsatla, emekliler ek bir gelir elde edebilecekler.

Türkiye Finans: 14.500 TL'ye Kadar Nakit Emekli Promosyonu Türkiye Finans, 36 ay boyunca bankadan emekli maaşı alanlara 14.500 TL'ye kadar nakit emekli promosyonu sunuyor. Ayrıca, bankaya yeni emekli yönlendirenler için de nakit ödüller bulunuyor. Fibabanka: 12.000 TL'ye Kadar Emekli Promosyonu Fibabanka, emekli maaşını bankadan 3 yıl süreyle alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL'ye kadar emekli promosyonu sunuyor. Bu fırsatla, emekliler ek bir gelir elde edebilecekler.

Garanti BBVA: 15.000 TL'ye Kadar Nakit Emekli Promosyonu Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan 3 yıl süreyle alma taahhüdü veren emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit emekli promosyonu sunuyor. Maaş tutarına göre belirlenen bu promosyonlar, emeklilere ek bir gelir sağlıyor. QNB Finansbank: 16.200 TL'ye Varan Emeklilik Ödülü QNB Finansbank, emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuyor.

Akbank: 17.500 TL'ye Varan Promosyon ve Chip-Para Fırsatı Akbank, emekli maaşını bankadan 3 yıl süreyle alma taahhüdü veren emeklilere 17.500 TL'ye kadar promosyon ve 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor. Yapı Kredi: 18.000 TL'ye Varan Nakit Emekli Promosyonu Yapı Kredi, emekli maaşını bankadan 3 yıl süreyle alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye kadar nakit emekli promosyonu sunuyor. Bu fırsatla, emekliler ek bir gelir elde edebilecekler. ING: 18.000 TL'ye Varan Nakit Emekli Promosyonu ING, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu sunuyor. Ayrıca, otomatik fatura talimatına ek olarak 3.000 TL'ye kadar ek nakit promosyon da sağlanıyor. Bu sayede, toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabiliyor.