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SSK, Bağ-Kur'lu için son saatler! Emekliye 16.200 TL jest! Tahsis no sonu 0,2,4,6,8 olanlar...

Emekli vatandaşlar için bankaların sunduğu promosyon kampanyaları, son 1 gün içerisinde sona eriyor. Nisan 2024 kampanyaları, 30 Nisan itibariyle tamamlanacak ve emeklilere sunulan promosyon tutarları rekor seviyeye ulaşmış durumda. İşte Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, Garanti gibi bankaların da aralarında bulunduğu en yüksek promosyon veren bankalar ve dikkat edilmesi gereken noktalar...

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 14:23 Güncelleme 29 Nisan 2024, 14:24
SSK, Bağ-Kur’lu için son saatler! Emekliye 16.200 TL jest! Tahsis no sonu 0,2,4,6,8 olanlar...

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Kamu bankalarının emekli promosyon kampanyalarının güncellenmesinin ardından özel bankalar da harekete geçti. Emekli promosyon tutarlarındaki artışla birlikte, emeklilere sunulan fırsatlar da ciddi şekilde arttı. İşte, son 1 gün kalan bu cazip fırsatlar hakkında detaylar...

Ziraat Bankası: 12.000 TL'ye Kadar Emekli Promosyonu

Ziraat Bankası, SGK emekli maaşı alan vatandaşlara 12.000 TL'ye kadar emekli promosyon ödemesi imkanı sunuyor. Bu promosyon ödemeleri 3 yıllık peşin olarak gerçekleştiriliyor.

Halkbank: 12.000 TL'ye Varan Emekli Promosyonu

Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan emekli promosyonu sunuyor. Maaş tutarına göre belirlenen bu promosyonlar, emeklilere ek gelir sağlıyor.

Vakıfbank: 12.000 TL'ye Kadar Emekli Promosyonu

Vakıfbank, emekli maaşı tutarına göre değişen şekilde, 12.000 TL'ye kadar emekli promosyon ödemesi yapacak. Bu fırsatla, emekliler ek bir gelir elde edebilecekler.

Denizbank: 12.000 TL'ye Varan Nakit Emekli Promosyonu

Denizbank, emekli maaşını bankadan 3 yıl süreyle alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu sunuyor. Maaş tutarına göre belirlenen bu promosyonlar, emeklilere ek bir gelir sağlıyor.

İş Bankası: 12.000 TL'ye Kadar Nakit Emekli Promosyonu

İş Bankası, emekli maaşını bankadan 3 yıl boyunca alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL'ye kadar nakit emekli promosyonu sunuyor. Bu fırsatla, emekliler ek bir gelir elde edebilecekler.

Türkiye Finans: 14.500 TL'ye Kadar Nakit Emekli Promosyonu

Türkiye Finans, 36 ay boyunca bankadan emekli maaşı alanlara 14.500 TL'ye kadar nakit emekli promosyonu sunuyor. Ayrıca, bankaya yeni emekli yönlendirenler için de nakit ödüller bulunuyor.

Fibabanka: 12.000 TL'ye Kadar Emekli Promosyonu

Fibabanka, emekli maaşını bankadan 3 yıl süreyle alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL'ye kadar emekli promosyonu sunuyor. Bu fırsatla, emekliler ek bir gelir elde edebilecekler.

Garanti BBVA: 15.000 TL'ye Kadar Nakit Emekli Promosyonu

Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan 3 yıl süreyle alma taahhüdü veren emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit emekli promosyonu sunuyor. Maaş tutarına göre belirlenen bu promosyonlar, emeklilere ek bir gelir sağlıyor.

QNB Finansbank: 16.200 TL'ye Varan Emeklilik Ödülü

QNB Finansbank, emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuyor.

Akbank: 17.500 TL'ye Varan Promosyon ve Chip-Para Fırsatı

Akbank, emekli maaşını bankadan 3 yıl süreyle alma taahhüdü veren emeklilere 17.500 TL'ye kadar promosyon ve 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor.

Yapı Kredi: 18.000 TL'ye Varan Nakit Emekli Promosyonu

Yapı Kredi, emekli maaşını bankadan 3 yıl süreyle alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye kadar nakit emekli promosyonu sunuyor. Bu fırsatla, emekliler ek bir gelir elde edebilecekler.

ING: 18.000 TL'ye Varan Nakit Emekli Promosyonu

ING, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu sunuyor. Ayrıca, otomatik fatura talimatına ek olarak 3.000 TL'ye kadar ek nakit promosyon da sağlanıyor. Bu sayede, toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabiliyor.

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