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Ankara'da 1+1 daire 550 bin TL! Vakıfbank, Ziraat Bankası satılık ucuz ev ilanları açıldı! Gaziantep, Tokat, Zonguldak, Diyarbakır, İstanbul...

Konut sahibi olma hayali kuranlar için Ziraat Bankası ve Vakıfbank, icra ile satışa çıkarılan konutlara yönelik cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Konut piyasasında hareketlilik yaratan bu bankalar, peşin ödeme veya konut kredisi seçenekleriyle ev sahibi olmak isteyenleri bekliyor. İşte satılık ucuz daire fiyatları...

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 22:14 Güncelleme 28 Mart 2024, 22:14
Ankara’da 1+1 daire 550 bin TL! Vakıfbank, Ziraat Bankası satılık ucuz ev ilanları açıldı! Gaziantep, Tokat, Zonguldak, Diyarbakır, İstanbul...

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Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyenlere peşin ödeme veya konut kredisi seçenekleri sunarken, Vakıfbank da benzer olanakları sunarak vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştürmeye destek oluyor. İşte bankalardan satılık ucuz ev fiyatları...

ANKARA'DA SATILIK 1+1 EV!

Tanım : VakıfBank'tan Satılık 1+1 Daire
No. : 29917
Kategori Seçimi : Konut
Konut Tipi : Apartman Dairesi
Konut Şekil : Daire
İl : Ankara
İlçe : Beypazarı
Semt : Ayvaşık
Adres : ANKARA, BEYPAZARI, AYVAŞIK MAH. KARAPINAR MEVKİİ KÜME EVLER CAD. NO:29 AKROPOL SİTESİ A2 BLOK 3.BODRUM KAT D:2

Pafta : H27C14A3A
Ada : 1848
Parsel : 12
Oda Sayısı : 1
Salon Sayısı : 1
Banyo Sayısı : 1
m2 : 73
Krediye Uygunluk : Uygun
Isınma Tipi : Merkezi
Kullanım Durumu : Boş

Tapu Durumu : Kat İrtifakı
Bina İnşa Yılı : 2012
Bulunduğu Kat : Bodrum
Yakıt Tipi : Doğalgaz
Yapı Tipi : Betonarme
Yapının Durumu : İkinci El
Min. Artış : 10.000 TL
Başlangıç Bedeli : 550.000 TL
Teminat Bedeli : 27.500 TL
İlgili Şube Adı : BEYPAZARI ANKARA

Boyalı Mah. Kerpiç Ev ve Arsanın 1/3 Hissesi - Konya / Sarayönü / Boyalı - Konut - Köy Evi - 320 m2 - 180.000 TL

Gümüştekin Mah.'nde Hisseli Gayrimenkul - Gaziantep / Şahinbey / Gümüştekin - Konut - Köy Evi - 105 m2 - 304.000 TL

Üçyol Köyü'nde Gayrimenkulün 1/2 Hissesi - Tokat / Turhal / Üçyol - Konut - Köy Evi - 478 m2 - 360.000 TL

İstanbul Bağcılar'da 15/488 Hisseli Bina - İstanbul / Bağcılar / Fevzi Çakmak - Konut - Bina - 788 m2 - 403.000 TL

Köprülü Mah. Ahşap 2 Katlı Ev ve Samanlık - Afyonkarahisar / Merkez / Köprülü - Konut - Köy Evi - 255 m2 - 420.000 TL

Atlantı Mah. 551 m² Müstakil Ev Hissesi - Konya / Kadınhanı / Atlantı - Konut - Köy Evi - 551 m2 - 420.368 TL

Bahçelievler Mah. 1/3 Hisseli Mesken - Zonguldak / Merkez / Bahçelievler - Konut - Apartman Dairesi - 68 m2 - 434.000 TL

Yeşilsırt Mahallesi'nde Kargir Ev - Diyarbakır / Dicle / Yeşilsırt - Konut - Köy Evi - 168 m2 - 450.000 TL

Boyalı'da 395 M² Köy Evi - Konya / Sarayönü / Boyalı - Konut - Köy Evi - 395 m2 - 615.000 TL

Çorum / İskilip / Meydan - İşyeri - Atölye - 130 m2 - 500.000 TL

Aydın / Kuşadası / Davutlar - İşyeri - Atölye - 80 m2 - 500.000 TL

Erzurum / Pasinler / Ardıçlı - Konut - Müstakil Ev - 436 m2 - 500.000 TL

Ardahan / Merkez / Kaptanpaşa - Konut - Apartman Dairesi - 114 m2 - 500.000 TL

Kocaeli / Başiskele / Yeşilyurt - İşyeri - Dükkan & Mağaza - 47 m2 - 550.000 TL

Ankara / Beypazarı / Ayvaşık - Konut - Apartman Dairesi - 73 m2 - 550.000 TL

Ağrı / Patnos / İnönü - Konut - Müstakil Ev - 364 m2 - 550.000 TL

Kocaeli / İzmit / Akpınar - İşyeri - Dükkan & Mağaza - 47 m2 - 550.000 TL

Artvin / Hopa / Merkez Kuledibi - Konut - Apartman Dairesi - 88 m2 - 560.000 TL

Artvin / Hopa / Merkez Kuledibi - Konut - Apartman Dairesi - 88 m2 - 570.000 TL

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