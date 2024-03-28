Ankara’da 1+1 daire 550 bin TL! Vakıfbank, Ziraat Bankası satılık ucuz ev ilanları açıldı! Gaziantep, Tokat, Zonguldak, Diyarbakır, İstanbul...

Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyenlere peşin ödeme veya konut kredisi seçenekleri sunarken, Vakıfbank da benzer olanakları sunarak vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştürmeye destek oluyor. İşte bankalardan satılık ucuz ev fiyatları...
Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyenlere peşin ödeme veya konut kredisi seçenekleri sunarken, Vakıfbank da benzer olanakları sunarak vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştürmeye destek oluyor. İşte bankalardan satılık ucuz ev fiyatları...
ANKARA'DA SATILIK 1+1 EV!
|Tanım
|:
|VakıfBank'tan Satılık 1+1 Daire
|No.
|:
|29917
|Kategori Seçimi
|:
|Konut
|Konut Tipi
|:
|Apartman Dairesi
|Konut Şekil
|:
|Daire
|İl
|:
|Ankara
|İlçe
|:
|Beypazarı
|Semt
|:
|Ayvaşık
|Adres
|:
|ANKARA, BEYPAZARI, AYVAŞIK MAH. KARAPINAR MEVKİİ KÜME EVLER CAD. NO:29 AKROPOL SİTESİ A2 BLOK 3.BODRUM KAT D:2
|Pafta
|:
|H27C14A3A
|Ada
|:
|1848
|Parsel
|:
|12
|Oda Sayısı
|:
|1
|Salon Sayısı
|:
|1
|Banyo Sayısı
|:
|1
|m2
|:
|73
|Krediye Uygunluk
|:
|Uygun
|Isınma Tipi
|:
|Merkezi
|Kullanım Durumu
|:
|Boş
|Tapu Durumu
|:
|Kat İrtifakı
|Bina İnşa Yılı
|:
|2012
|Bulunduğu Kat
|:
|Bodrum
|Yakıt Tipi
|:
|Doğalgaz
|Yapı Tipi
|:
|Betonarme
|Yapının Durumu
|:
|İkinci El
|Min. Artış
|:
|10.000 TL
|Başlangıç Bedeli
|:
|550.000 TL
|Teminat Bedeli
|:
|27.500 TL
|İlgili Şube Adı
|:
|BEYPAZARI ANKARA
Boyalı Mah. Kerpiç Ev ve Arsanın 1/3 Hissesi - Konya / Sarayönü / Boyalı - Konut - Köy Evi - 320 m2 - 180.000 TL
Gümüştekin Mah.'nde Hisseli Gayrimenkul - Gaziantep / Şahinbey / Gümüştekin - Konut - Köy Evi - 105 m2 - 304.000 TL
Üçyol Köyü'nde Gayrimenkulün 1/2 Hissesi - Tokat / Turhal / Üçyol - Konut - Köy Evi - 478 m2 - 360.000 TL
İstanbul Bağcılar'da 15/488 Hisseli Bina - İstanbul / Bağcılar / Fevzi Çakmak - Konut - Bina - 788 m2 - 403.000 TL
Köprülü Mah. Ahşap 2 Katlı Ev ve Samanlık - Afyonkarahisar / Merkez / Köprülü - Konut - Köy Evi - 255 m2 - 420.000 TL
Atlantı Mah. 551 m² Müstakil Ev Hissesi - Konya / Kadınhanı / Atlantı - Konut - Köy Evi - 551 m2 - 420.368 TL
Bahçelievler Mah. 1/3 Hisseli Mesken - Zonguldak / Merkez / Bahçelievler - Konut - Apartman Dairesi - 68 m2 - 434.000 TL
Yeşilsırt Mahallesi'nde Kargir Ev - Diyarbakır / Dicle / Yeşilsırt - Konut - Köy Evi - 168 m2 - 450.000 TL
Boyalı'da 395 M² Köy Evi - Konya / Sarayönü / Boyalı - Konut - Köy Evi - 395 m2 - 615.000 TL
Çorum / İskilip / Meydan - İşyeri - Atölye - 130 m2 - 500.000 TL
Aydın / Kuşadası / Davutlar - İşyeri - Atölye - 80 m2 - 500.000 TL
Erzurum / Pasinler / Ardıçlı - Konut - Müstakil Ev - 436 m2 - 500.000 TL
Ardahan / Merkez / Kaptanpaşa - Konut - Apartman Dairesi - 114 m2 - 500.000 TL
Kocaeli / Başiskele / Yeşilyurt - İşyeri - Dükkan & Mağaza - 47 m2 - 550.000 TL
Ankara / Beypazarı / Ayvaşık - Konut - Apartman Dairesi - 73 m2 - 550.000 TL
Ağrı / Patnos / İnönü - Konut - Müstakil Ev - 364 m2 - 550.000 TL
Kocaeli / İzmit / Akpınar - İşyeri - Dükkan & Mağaza - 47 m2 - 550.000 TL
Artvin / Hopa / Merkez Kuledibi - Konut - Apartman Dairesi - 88 m2 - 560.000 TL
Artvin / Hopa / Merkez Kuledibi - Konut - Apartman Dairesi - 88 m2 - 570.000 TL