SGK girişi 1992-1997-2012 arası sonrası başlayana şahane emeklilik fırsatı! 2180-3620-5430 prim yeterli oluyor

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Emeklilik, birçok kişi için sakin, huzurlu ve güven içinde yaşamın başlangıcı anlamına geliyor. İşte bu yüzden emeklilik sürecini etkili bir şekilde yönetmek ve olabildiğince avantajlı hale getirmek için bilinçli stratejiler geliştirmek büyük önem taşıyor. Bahsedilen stratejiler ve avantajlar emeklilik planlamanızı daha bilinçli bir şekilde yapmanıza yardımcı olabilir.

On Yıl Prim ile Kısmi Emeklilik Kısmi emeklilik, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeme süresini tamamlayan bireylerin, daha fazla çalışmadan emeklilik hakkından yararlanabilmesi anlamına gelir. Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı aranmaktadır.