SGK girişi 1992-1997-2012 arası sonrası başlayana şahane emeklilik fırsatı! 2180-3620-5430 prim yeterli oluyor

Yüzde 60 Rapor ile Malulen Emeklilik
Çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybeden bireyler, sağlık raporu alarak malulen emeklilik hakkı kazanabilirler.
Bu durumda, en az 1800 gün prim ödeme şartı aranmaktadır ve yaş sınırı bulunmamaktadır. Malulen emeklilik, özellikle sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatına devam edemeyen bireyler için önemli bir çözüm yolu sunar.
Vergi İndirimi ve Yıpranma Payı
Engelli çalışanlar, en az yüzde 40 engellilik oranıyla vergi indirimi aldıklarında, yaş şartı olmaksızın emekli olabilirler. Ayrıca, ağır işlerde çalışanlar gibi bazı meslek grupları için yıpranma payı uygulanır ve bu da emeklilik şartlarını lehinize çevirebilir.
Anneye Özel Prim Avantajı
Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler için de özel bir düzenleme bulunmaktadır. 1 Ekim 2008 sonrası prim ödemelerinin dörtte biri, toplam prim süresine eklenir ve bu, erken emeklilik için büyük bir fırsat sunar.