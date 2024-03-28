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Anne babası vefat edenler dikkat! Miras paylaşımı nasıl yapılır? Kardeşler arası miras paylaşımı ve miras sorgulama

Ailelerde miras paylaşımı bazen tartışmalara yol açar. Peki, bu paylaşım nasıl olmalı? Kardeşler mirası nasıl bölüşür? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 16:42 Güncelleme 28 Mart 2024, 16:42
Anne babası vefat edenler dikkat! Miras paylaşımı nasıl yapılır? Kardeşler arası miras paylaşımı ve miras sorgulama 1

Kardeşler ve akrabalar arasında miras yüzünden kavga olabiliyor. Yasalar, mirasın nasıl bölüşüleceğini ve herkesin ne kadar alacağını açıkça söylüyor. Miras paylaşımı, Türk Medeni Kanunu'na göre yapılır. Mirası bırakanın malı, yasal mirasçılara ya da bazen sadece özel olarak belirlenen mirasçılara geçer.

Anne babası vefat edenler dikkat! Miras paylaşımı nasıl yapılır? Kardeşler arası miras paylaşımı ve miras sorgulama 2

Miras bırakan kişi, bir vasiyetname ile malının nasıl bölüşüleceğini detaylı anlatabilir. Vasiyet varsa, paylaşım vasiyetnameye göre yapılır.

Anne babası vefat edenler dikkat! Miras paylaşımı nasıl yapılır? Kardeşler arası miras paylaşımı ve miras sorgulama 3

Vasiyet yoksa, miras bırakanın ölüm tarihinde hayatta olan yakınları mirasçı olur. Bunlar çocuklar, torunlar, eş, anne-baba, kardeşler ve diğer akrabalar olabilir.

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