Anne babası vefat edenler dikkat! Miras paylaşımı nasıl yapılır? Kardeşler arası miras paylaşımı ve miras sorgulama

Ailelerde miras paylaşımı bazen tartışmalara yol açar. Peki, bu paylaşım nasıl olmalı? Kardeşler mirası nasıl bölüşür? İşte detaylar...
Kardeşler ve akrabalar arasında miras yüzünden kavga olabiliyor. Yasalar, mirasın nasıl bölüşüleceğini ve herkesin ne kadar alacağını açıkça söylüyor. Miras paylaşımı, Türk Medeni Kanunu'na göre yapılır. Mirası bırakanın malı, yasal mirasçılara ya da bazen sadece özel olarak belirlenen mirasçılara geçer.
Miras bırakan kişi, bir vasiyetname ile malının nasıl bölüşüleceğini detaylı anlatabilir. Vasiyet varsa, paylaşım vasiyetnameye göre yapılır.
Vasiyet yoksa, miras bırakanın ölüm tarihinde hayatta olan yakınları mirasçı olur. Bunlar çocuklar, torunlar, eş, anne-baba, kardeşler ve diğer akrabalar olabilir.