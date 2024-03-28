Anne babası vefat edenler dikkat! Miras paylaşımı nasıl yapılır? Kardeşler arası miras paylaşımı ve miras sorgulama

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Kardeşler ve akrabalar arasında miras yüzünden kavga olabiliyor. Yasalar, mirasın nasıl bölüşüleceğini ve herkesin ne kadar alacağını açıkça söylüyor. Miras paylaşımı, Türk Medeni Kanunu'na göre yapılır. Mirası bırakanın malı, yasal mirasçılara ya da bazen sadece özel olarak belirlenen mirasçılara geçer.