7’den 70’e Herkesi Şaşırtan Keşif Ortaya Çıktı! Tarladan Adeta Altın Fışkırdı!

Gizemin Perdesi Aralanıyor Bu benzersiz buluşun detayları hâlâ bir gizem olarak korunuyor. Kim tarafından ve nerede bulunduğu gibi bilgiler henüz paylaşılmadı. Ancak, ilgilenen koleksiyoncuların bu paraları satın alma fırsatı olacak.

Başka Bir Olay İse Avustralya'nın Victoria Eyaletinde Yaşandı Avustralya'nın tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Victoria eyaletinin ünlü "altın üçgeni" olarak bilinen Bendigo, Ballarat ve St Arnaud bölgesinde, bir amatör define avcısının günlerce süren arayışı sonucu, yaklaşık 2.35 kilogram ağırlığında saf altından oluşan bir külçe keşfettiği haberleri, madencilik dünyasını ve hazine avcılarını heyecanlandırdı. Bu olağanüstü bulgu, son yüzyılda bölgede gerçekleşen en büyük altın keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Victoria'nın Altın Üçgeninde Tarihi Buluş Bu benzersiz keşif, Victoria Eyaleti Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından da doğrulandı ve bulunan altın miktarının, bölgedeki potansiyelin sadece bir başlangıcı olabileceğini belirten açıklamalar yapıldı. Define avcıları ve madencilik sektörü, bu haberle birlikte Victoria'nın altın üçgenine olan ilgisini bir kez daha artırdı.

240 Bin Avustralya Dolarlık Dev Külçe Külçeyi bulan talihli kişi, Darren Kamp'ın işlettiği Lucky Strike Gold adlı maden arama dükkanına bu külçeyi değerlendirmeye götürdü. Kamp, bu tür buluşların nadir olduğunu ve genellikle define avcılarını eli boş gönderdiğini, ancak bu kez karşısına çıkanın olağanüstü bir durum olduğunu belirtti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, külçenin güncel altın fiyatlarıyla yaklaşık 240 bin Avustralya doları değerinde olduğu ortaya çıktı.