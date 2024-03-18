BİM’de 19-22 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi! Bebek bezi 262 TL, Tuvalet kağıdı 32’li 125 TL, Kakaolu tahin helvası 29,75 TL...

BİM, her hafta olduğu gibi yine müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. 19-22 Mart tarihleri arasında geçerli olacak olan BİM Aktüel Kataloğu, pek çok kişinin dikkatini çekecek ürünleri içeriyor.
BİM, her hafta olduğu gibi yine müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. 19-22 Mart tarihleri arasında geçerli olacak olan BİM Aktüel Kataloğu, pek çok kişinin dikkatini çekecek ürünleri içeriyor.
BİM 19 MART KATALOĞU
Yarım yağlı tost peyniri 269 TL
Mantı 1 kg 79,50 TL
Feast ince çıtır patates 1 kg 79,50 TL
Molfix bebek bezi 262, 50 TL
Pofu tuvalet kağıdı 32'li 125 TL
Torku toz şeker 5 kg 139 TL
Torku kakaolu tahin helvası 29,75 TL
7 HP şanzımanlı tam profesyonel çapa makinesi 13.499 TL
Senna 55' Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL
Erinöz Luka 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL
Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL
Katlanır Alüminyum Kamp Masası 799 TL
Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL
Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL
Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.499 TL
Barbie Prenses Bebekler 159 TL
Avokado Yastık 189 TL