18-19 Mart 2024 ŞOK Aktüel Kataloğu Fiyat Listesi! Temizlik Ürünleri ve Deterjanlarda ŞOK İndirimi! 10 KG 299 TL...

ŞOK market, müşterilerini heyecanlandıran yeni indirimli ürünler listesini yayınladı. 17-19 Mart tarihleri arasında geçerli olacak bu özel katalogda birbirinden cazip fırsatlar sunuluyor. İhtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak için ŞOK, geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. İşte dikkat çeken bazı ürünler...