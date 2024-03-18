18-19 Mart 2024 ŞOK Aktüel Kataloğu Fiyat Listesi! Temizlik Ürünleri ve Deterjanlarda ŞOK İndirimi! 10 KG 299 TL...

Kumaş Başlıklı 3 Kat Düz Avize 239 TL
Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge 21.899 TL
Awox 4K Ultra HD 50' 127 Ekran Smart Led TV 8.999 TL
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256 GB 8 GB Ram Mor/Siyah/Yeşil 14.199 TL
Mioji Mio 2 4in1 Akü Takviye Jump Starter Mini Şarjlı Süpürge Hava Pompası ve Led Fener 10400 mAh Araba Kombo Kit 3.999 TL
Wiami Airfryer 10.5 L Buharlı Hava Fritözü 4.299 TL
Mioji Mio 4L Led Işıklı Kozmetik Makyaj Sıcak ve Soğuk Ayarlı Taşınabilir Fridge Mini Dolap 1.499 TL
Mioji mio Hava İyileştirici ve Ev Tipi Nem Alma Cihazı 1.499 TL
Hoover 5 Program Bulaşık Makinesi 9.999 TL
Altus 1000 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi 13.599 TL
Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 14.999 TL
Mioji Mio Taşınabilir Kırışık Giderici Ütü 749 TL