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18-19 Mart 2024 ŞOK Aktüel Kataloğu Fiyat Listesi! Temizlik Ürünleri ve Deterjanlarda ŞOK İndirimi! 10 KG 299 TL...

Geçtiğimiz günlerde yeni kataloğunu duyuran ŞOK market, müşterilerine sunduğu geniş ürün yelpazesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yayımlanan bu katalogda yer alan birbirinden çeşitli ve kaliteli ürünleri tüketicilerle buluşturma hazırlıklarına hız kazandıran ŞOK, alışveriş severler için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. ŞOK marketin en yeni katalog kampanyası kapsamında sunacağı ürünler ve müşterilere sağlayacağı avantajlar hakkında detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 08:38 Güncelleme 18 Mart 2024, 08:38
18-19 Mart 2024 ŞOK Aktüel Kataloğu Fiyat Listesi! Temizlik Ürünleri ve Deterjanlarda ŞOK İndirimi! 10 KG 299 TL...

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ŞOK market, müşterilerini heyecanlandıran yeni indirimli ürünler listesini yayınladı. 17-19 Mart tarihleri arasında geçerli olacak bu özel katalogda birbirinden cazip fırsatlar sunuluyor. İhtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak için ŞOK, geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. İşte dikkat çeken bazı ürünler...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU MART 2024

80x150 cm Koza Halı Peluş Halı 319 TL

Koltuk Örtüsü 119 TL

Kemer 54,95 TL

Kadın / Erkek Tek Bant Terlik 99,95 TL

Kadın / Erkek Şemsiye 139 TL

Tüylü Kırlent Kılıfı 79,95 TL

Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 169 TL

Gokidy Blok İnşaat veya Polis Ekibi Serisi 59,95 TL

Hanoi Kuleleri 99,95 TL

Zeka Küpü 49,95 TL

Sök-Tak İş Makineleri 59,95 TL

Metal Çek-Bırak Araba 79,95 TL

Mini Sürpriz Yumurta 24,95 TL

Charm Bebek Aksesuarlı Set 79,95 TL

Kaydırak 499 TL

Uçak Çeşitleri 249 TL

Bebek Arabası / Bisikletli Bebek Pet Aksesuarlı 149 TL

Kumaş Başlıklı Düz Avize 239 TL

Kumaş Başlıklı Düz Avize 239 TL

Metal Ayak 2'li Abajur Seti 429 TL

Kumaş Başlıklı Avize ve 3 Adet Abajur Seti 579 TL

Dekoratif Silindir Abajur 229 TL

2'li Abajur Seti 429 TL

Ahşap Adam Abajur 329 TL

Kumaş Başlıklı 3 Kat Düz Avize 239 TL

Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge 21.899 TL

Awox 4K Ultra HD 50' 127 Ekran Smart Led TV 8.999 TL

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256 GB 8 GB Ram Mor/Siyah/Yeşil 14.199 TL

Mioji Mio 2 4in1 Akü Takviye Jump Starter Mini Şarjlı Süpürge Hava Pompası ve Led Fener 10400 mAh Araba Kombo Kit 3.999 TL

Wiami Airfryer 10.5 L Buharlı Hava Fritözü 4.299 TL

Mioji Mio 4L Led Işıklı Kozmetik Makyaj Sıcak ve Soğuk Ayarlı Taşınabilir Fridge Mini Dolap 1.499 TL

Mioji mio Hava İyileştirici ve Ev Tipi Nem Alma Cihazı 1.499 TL

Hoover 5 Program Bulaşık Makinesi 9.999 TL

Altus 1000 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi 13.599 TL

Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 14.999 TL

Mioji Mio Taşınabilir Kırışık Giderici Ütü 749 TL

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