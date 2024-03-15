EYT sonrası emeklilik sistemi 5 maddede yenilendi! 1999-2000-2008 arası yeni prim gün, yıl ve yaş şartları sil baştan

Tamamlayıcı Emeklilik ile İkinci Maaş: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) üzerinden tüm çalışanlar ikinci bir emeklilik imkanına kavuşacak. Çalışanlar, işverenler ve devletin katkılarıyla bu sistemle birikimlerini değerlendirecek ve emekli olduklarında daha güçlü bir maddi temele sahip olacaklar.

Uzaktan ve Esnek Çalışma Modelleri: Uzaktan ve esnek çalışma modelleri daha yaygın hale getirilerek çalışanların iş ve özel yaşam dengesini sağlamalarına olanak tanınacak. Bu yeni düzenlemelerle birlikte çalışma saatleri ve mesai düzenlemeleri de revize edilerek daha verimli bir çalışma ortamı oluşturulacak.

Ek Gösterge 3600 Olacak: Kamu çalışanlarının maaşlarını belirleyen ek gösterge, 3600 olarak güncellenecek. Böylece kamu çalışanlarının maaşlarında ve emeklilik ikramiyelerinde önemli bir artış sağlanacak. Bu reformlarla birlikte Türkiye'de çalışma hayatı daha adil, daha esnek ve daha güvenli bir yapıya kavuşacak. Toplumun genel refahını artırmayı hedefleyen bu adımlar, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak.