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Türkiye Sigorta'dan 2024'e hızlı başlangıç! 2 ayda yüzde 160 prim üretimi

Türkiye Sigorta, yılın ilk iki ayında toplam prim üretimini yüzde 160 artırarak 19,3 milyar TL’lik prim üretimiyle yıla hızlı bir başlangıç yaptı.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 13:32 Güncelleme 14 Mart 2024, 13:32
Türkiye Sigorta’dan 2024’e hızlı başlangıç! 2 ayda yüzde 160 prim üretimi

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Türkiye Sigorta 1 Ocak- 29 Şubat 2024 döneminde toplam prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 160 artırarak 19,3 milyar TL'ye ulaştırdı ve başarı hikayesini güçlendirmeye devam etti.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak "2024 yılının ilk iki ayında da güçlü prim üretimimizin yanında dengeli finansal büyümemizi devam ettiriyoruz. Rekabetçi fiyatlarımız, müşteri deneyimini önceleyen ihtiyaca uygun ürünlerimizle, sektör liderliğimizi sürdürmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

Çakmak sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle bireysel ürün gruplarından kasko ve sağlık branşlarında pazar payımızı artırarak oyun kurucu rolümüzü sürdürüyor; yangın ve doğal afetler branşında ise liderliğimizi devam ettiriyoruz. Ocak ve Şubat aylarında Yangın ve doğal afetler branşında, yüzde 176'lık pozitif bir değişim ile toplamda 4,2 milyar TL prim üretimine eriştik. Kasko branşında ise yüzde 216'lık artış ile 1,7 milyar TL'lik prim üretimi sağlarken; hastalık/sağlık branşında yüzde 261'lik yüksek bir büyüme ile 2,3 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik. Ağırlıklı olarak tarım sigortalarını içeren genel zararlar branşında da yüzde 126 artışla 5,9 milyar TL'lik üretime ulaştık ve ülke tarımına destek sunmaya devam ettik. "

Türkiye Sigorta'nın kuruluşundan itibaren üç yıldır temettü dağıtan şirketlerden biri olduğunu bir kez daha vurgulayan Çakmak; yatırımcının yanında olmaya devam edeceklerini de belirtti.

PRİM ÜRETİMİNDE İSTİKRARLI BÜYÜME
Türkiye Sigorta geçen yılın aynı dönemine göre genel zararlar branşında yüzde 126 artışla 5,9 milyar TL prim üretimi elde etti. Diğer branşlar bazında bakıldığında hava araçlarında 818 milyon TL, hava araçları sorumlulukta 812 milyon TL ve kaza branşında 658 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdi.

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