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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Gabar'dan sonra iki yeni petrol arama alanı daha: Kato Dağı ve Faraşin Yaylası

Türkiye’nin petrol üssü haline gelen Gabar’dan yılın ilk rekoru gelerek yıllık 37 bin varil petrol çıkarıldı. Yıl sonuna kadar ise hedefin 100 bin varil olduğu açıklandı. Gabar hakkında Başkan Erdoğan’dan da yeni bir müjde geldi. Erdoğan, yerel seçimler kapsamında düzenlediği Şırnak mitinginde "Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak. Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi" dedi. Erdoğan “Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi. Şırnak'ı madenleri, jeotermali, güneşi, rüzgarıyla enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 11:41 Güncelleme 14 Mart 2024, 12:02
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Gabar’dan sonra iki yeni petrol arama alanı daha: Kato Dağı ve Faraşin Yaylası

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Şırnak'ta terör örgütünden temizlenen Gabar ve Cudi Dağları, Türkiye'nin yeni enerji kaynağına dönüştü. 2019 ve 2020 yıllarında bölgede yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonrası açılan kuyular ile günlük 37 bin varil petrol üretimine ulaşıldı.

Gabar Dağı'nda Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan toplam 28 kuyuda günlük 30, 35 bin varil çıkartılırken, 37 bin varil petrol üretimine ulaşıldı. 2024 yılı sonunda hedef günlük 100 bin varile ulaşmak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KARARLILIK MESAJI
Dün Şırnak mitinginde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kato ve Faraşin yaylası petrol arama alanları arasına girdi. Şırnak'ı madenleri, jeotermali, güneşi, rüzgarıyla enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız. Şu anda gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak." dedi.

PETROL HARİTASINDAKİ İLLER
Türkiye'nin enerji haritası değişiyor. Özellikle petrol arama noktasında ortaya konan irade ile 2 yeni petrol arama alanı belirlendi. Şırnak Kato Dağı ve Faraşin Yaylası'nda da petrol aranacak. Şu anda Türkiye'de Manisa, Konya, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta petrol çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu illere Şanlıurfa, Edirne ve Kırklareli de eklenecek.

iki yeni petrol arama alanı daha

2 YENİ ARAMA NOKTASI
Başkan Erdoğan Şırnak konusunda planları olduğunu ve bölgenin enerji üssü yapılacağını söyledi. Şu anda Gabar'da günlük petrol üretimi 37 bin varili aştı. 100 bin varili hedefine adım adım gidiliyor. Kato ve Faraşin Yaylası arama noktaları olacak. Bölgede çalışmalar yoğunlaştırılacak.

KATO DAĞI VE FARAŞİN YAYLASI NEREDE?
Kato Dağı ve Faraşin Yaylası Şırnak ili sınırlarında yer alan bölgedir. Daha önce PKK'lı teröristlerin yuvalandığı bölgeler son yılllarda TSK'nın yaptığı başarılı operasyonlarla temizlendi.

"YILIN İLK YARISINDA 50 BİN VARİL"
Karadeniz keşfi kadar değerli keşiflerden bir tanesinin de Gabar keşfi olduğunu kaydeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde "Gabar'da 100 bin varile 2024 sonunda ulaşmayı hedefliyoruz. Yine güncel rakamı sizlerle paylaşayım. 37 bin varili geçmiş durumdayız şu anda günlük üretimde. Ama hemen bu ay sonuna kadar 3 yeni kuyu geliyor. Bu ay sonuna kadar hedefimiz 40 bin varili geçmek. Ondan sonra Nisan'da da 9 yeni kuyuyla ki bu kuyular yaklaşık bin varil civarında günlük üretim yapıyor. Dolayısıyla 50 binlere doğru yani yılın ilk yarısını bulmadan inşallah oraya gelmiş olacağız" ifadesini kullanmıştı.

YURT İÇİ ÜRETİM YARIYI GEÇTİ
Türkiye Petrolleri'nin üretimiyle ilgili yeni bir bilgi de paylaşan Bayraktar, "TP'nin Türkiye'deki üretimi, ilk kez yurt dışı üretimini geçmiş durumda. Çok uzun yıllar sonra. Türkiye'de petrol ve doğal gaz birlikte düşünüldüğü zaman yaklaşık 116 bin varil günlük üretime ulaşmış durumda" demişti.

BÖLGE HALKI MUTLU, UMUTLU
Bölge halkı, yapılan çalışmalardan ve gelen müjdeli haberlerden umutlu. Gabar Dağı eteklerinde kurulu Kayaboyun köyünün muhtarı Hakan Vural, eskiden buralarda olaylar olduğunu, insanların eziyet çektiğini ve huzursuzluk olduğunu söyledi. Şimdi ise petrol sayesinde çok güzel şeyler olduğunu belirten muhtar Vural, "Mutlu ve huzurlu oluyoruz. Bu da gençlerimize yansıyor. İlerde daha çok yansıyacağını umuyoruz. Yetkililerden de ricamız artık gençlerimiz dışarıya gitmesin, kendi memleketlerinde çalışsınlar. İlersde bu rezervler artınca da bölgeye çok faydası olacak. Eskiden yüzlerce askerle girilemeyen bu Gabar Dağı'nda şimdi kırmızı tulumlu TPAO elemanları dolaşıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Her gün yeni bir rezervin çıkmasıyla tıpkı milli takımımızın yabancı takımlara gol attığı gibi mutlu oluyoruz. Umutluyuz, bu petrolün ileride ülkemizin ekonomisine büyük katkısı olacak, Şırnak'ımız da kalkınacak. Yöre halkı da mutlu, inşallah onlara da iş sahası açılacak" dedi.

Akçay Köyü Muhtarı Ramazan Yılmaz da, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan sismik çalışmalarda ilk olarak Gabar Dağı'nda petrolün keşfedildiğini hatırlattı. 4 yıl içinde 35-40 kuyuda çalışmaların devam ettiğine değinen Yılmaz, üretimin günlük 35 bin varili geçtiğini kaydetti.



"ESKİDEN BÖLGE BARUT KOKUYORDU, ŞU AN PETROL KOKUYOR"
Köylüler olarak çok mutlu olduklarını dile getiren Yılmaz, "Bu petrolün ülke ekonomisine vereceği katkı ile birlikte köy gençlerinin de umutları artıyor. Gençlere de iş sahaları açılmasını bekliyorlar. Mevsimlik işçi olarak batı illerine gideceklerine bugün kendi kapılarının önünde Türkiye Petrolleri büyük sahalar açtılar. Gençler kendi evlerinin önünde, kendi dağlarında çalışmak istiyor. Eskiden bölge barut kokuyordu, şu an petrol kokuyor. Bu huzur konusunda da çok mutluyuz. Eskiden gidemediğimiz yerlere şu an rahatlıkla gidebiliyoruz. Petrol sayesinde aşamadığımız dağlara yol açtılar. Hayvancılık açısından da ulaşamadığımız yerlere şimdi daha rahat ulaşabiliyoruz. Bu gidişle de varil sayıları artıyor. Her kuyu daha sevinçli ve müjdeli haberle geliyor" dedi.

10 SONDAJ KUYUSU DAHA!
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Adana'nın Karaisalı ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden (MAPEG) alınan 297 hektarlık İR/TPO/K/723 ruhsat numaralı alanda 10 adet petrol arama ve üretim kuyusu açılacak. Projenin değeri yaklaşık 95 milyon lira olarak hesaplanıyor.

Proje çerçevesinde döner sondaj yöntemi uygulanacak olup, sıra ile açılacak sondaj kuyularında en fazla 2 bin 500 metreye kadar inilmesi planlanıyor. Arazi hazırlık aşamasında 25 kişinin ve petrol arama faaliyetlerinde 50 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Arama işlemlerinde petrol tespit edilmesi durumunda petrolün çıkarılması işlemlerine başlanacak.

Kuyulardan çıkarılan petrol, boru hatlarıyla tesiste bulunan seperatörlere gönderilecek. Üretim tanklarından alınan ham petrol, dolum istasyonuna gönderilmek üzere teslimat tankında depolanacak. Dolum istasyonundan tankerler vasıtasıyla da TPAO'nun istasyonuna gönderilecek. Faaliyet kapsamında ham petrol ayrıştırması tarzında bir işlem uygulanmayacak. Planlanan proje kapsamında depolama çalışmasının lokasyonda yapılması planlanıyor.

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