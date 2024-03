Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Gabar’dan sonra iki yeni petrol arama alanı daha: Kato Dağı ve Faraşin Yaylası

"ESKİDEN BÖLGE BARUT KOKUYORDU, ŞU AN PETROL KOKUYOR"

Köylüler olarak çok mutlu olduklarını dile getiren Yılmaz, "Bu petrolün ülke ekonomisine vereceği katkı ile birlikte köy gençlerinin de umutları artıyor. Gençlere de iş sahaları açılmasını bekliyorlar. Mevsimlik işçi olarak batı illerine gideceklerine bugün kendi kapılarının önünde Türkiye Petrolleri büyük sahalar açtılar. Gençler kendi evlerinin önünde, kendi dağlarında çalışmak istiyor. Eskiden bölge barut kokuyordu, şu an petrol kokuyor. Bu huzur konusunda da çok mutluyuz. Eskiden gidemediğimiz yerlere şu an rahatlıkla gidebiliyoruz. Petrol sayesinde aşamadığımız dağlara yol açtılar. Hayvancılık açısından da ulaşamadığımız yerlere şimdi daha rahat ulaşabiliyoruz. Bu gidişle de varil sayıları artıyor. Her kuyu daha sevinçli ve müjdeli haberle geliyor" dedi.