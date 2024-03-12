2024 TAŞERONA KADRO Ne Zaman Gelecek? 90 Bin Taşeron İşçiye Kadro Müjdesi Geldi Mi?

Taşeron işçiler, uzun yıllardır kadroya geçiş hakkı kazanmanın peşinde. Hükümetin bu konudaki adımları, binlerce taşeron çalışanı için büyük önem taşıyor. 13 Mart 2024'te yaşanan kritik gelişmeler, bu bekleyişin olumlu sonuçlanabileceğine dair işaretler veriyor. Taşeron işçilerin kadroya geçişi, hem sosyal güvencelerinin artırılması hem de çalışma koşullarının iyileştirilmesi açısından büyük bir önem taşıyor. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi, taşeron işçilere kadro konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, resmi açıklama henüz gelmediği için taşeron işçilere kadro verilip verilmeyeceği konusundaki belirsizlik devam ediyor.
TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?
Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi. Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
TAŞERONA KADRO TORBA YASADA VAR MI?
İlk olarak 2023 yılında duyurulan 90 bin taşeron işçisine kadro düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Torba yasa görüşmeleri nedeniyle gözler yeniden 90 bin taşerona kadro çalışmalarına çevrildi. Torba yasanın ikinci 43 maddelik bölümde taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin maddenin yer alması bekleniyor. İkinci etapta görüşülecek maddeler TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.