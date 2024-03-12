2024 TAŞERONA KADRO Ne Zaman Gelecek? 90 Bin Taşeron İşçiye Kadro Müjdesi Geldi Mi?

Taşeron işçiler, uzun yıllardır kadroya geçiş hakkı kazanmanın peşinde. Hükümetin bu konudaki adımları, binlerce taşeron çalışanı için büyük önem taşıyor. 13 Mart 2024'te yaşanan kritik gelişmeler, bu bekleyişin olumlu sonuçlanabileceğine dair işaretler veriyor. Taşeron işçilerin kadroya geçişi, hem sosyal güvencelerinin artırılması hem de çalışma koşullarının iyileştirilmesi açısından büyük bir önem taşıyor. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi, taşeron işçilere kadro konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, resmi açıklama henüz gelmediği için taşeron işçilere kadro verilip verilmeyeceği konusundaki belirsizlik devam ediyor.