Ticaret Bakanlığı uyardı: Dolandırıcılık vakaları giderek artıyor! İşte sahtekarların izledikleri yöntemler...





SAADET ZİNCİRİ YA DA PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİ NEDİR?

Piramit satış sistemi, katılımcılarına bir miktar para veya mal varlığı ortaya koymak karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla kazanç olanağı ümidi veren sistemlerdir. Mal varlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemi olarak tanımlanıyorlar.





PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİNİN YAPTIRIMI NEDİR?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre piramit satış sisteminin kurulmasının, yayılmasının veya tavsiye edilmesinin yasak olduğu hüküm altına alınmıştır. Piramit satış sistemini başlatan, düzenleyen, toplantı, elektronik posta veya diğer birçok kimsenin de katılımını sağlamaya elverişli yöntemlerle yayan, böyle bir sistemin diğer bir şekilde yayılmasını ticari amaçlarla destekleyenler hakkında Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince idari yaptırımlar uygulanıyor.





SİSTEMDEN YÜKSEK KAZANÇ ELDE ETTİĞİNİ İDDİA EDENLER DİKKATE ALINMALI MI?

Bu tür şirketlerin yeni üyeler bulabilmek için yaptıkları sunumlarda anlatılan başarı hikâyeleri ile sisteme daha önce girenlerin elde ettikleri yüksek kazanç hikâyeleri yerine mümkünse bir yeminli mali müşavir ya da bağımsız denetim kuruluşu tarafından onaylanmış kazanç ve komisyon dağıtım tablolarının incelenmesinde yarar bulunuyor.





FİRMANIN ŞİRKET STATÜSÜNÜN BULUNMASI BU TARZ BİR SATIŞ YÖNTEMİ İZLEYEBİLMESİNE MÜSAADE EDER Mİ?

Bu tür faaliyetlerin şirket gibi bir tüzel kişilik kurularak organize edilmesi bakanlıktan izin alındığı anlamına gelmiyor. Bakanlık ya da başka bir kamu kurumunun bu tür bir faaliyete izin verme yetkisi bulunmuyor. Serbest piyasa kuralları içerisinde hareket edildiği, bazı şirketlerin, ticari faaliyetleri ile temsilcilerinin elde ettiği komisyonlara ilişkin vergisel yükümlüklerini yerine getirerek vergilerini ödemeleri halinin o şirket ya da şirketlerin tamamen yasal olarak faaliyet gösterdiği anlamına gelmeyeceği ifade ediliyor.





BİR SATIŞ ORGANİZASYONUNUN PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİ OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Piramit satış sistemlerinin en belirgin özellikleri; kazanç garantisi vermesi, "hayatta bir kez karşınıza çıkacak bir fırsat" ya da "iş işten geçmeden satın alın" gibi baskıcı söylemlerle tanıtılmasıdır. Vaat edilen kâr tekliflerinin normal koşullar dikkate alındığında gerçek olamayacak kadar yüksek olması dolandırıcılık göstergesidir. Yüksek kazanç vurgusuyla gösterişli şekillerde tanıtılması, kazanç vaadi dışında sistem hakkında sağlıklı bilgi verilmemesi en fazla izlenilen yöntemlerdir. Bu sistemler genelde yüksek ücretli olanlara yönlendirme yaparlar. Kimi piramit sistemlerde emsal ürünler ile mukayese edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla ürünlerin piyasada benzeri olmayan ya da antika veya koleksiyon özelliği olduğu iddia edilir. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN