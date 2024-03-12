1995-1998-2020 arası işe başlayanlara şahane emeklilik müjdesi! Yaş sınırı düşüyor

ÖZEL DURUMLAR VE EMEKLİLİK İMKANLARI Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olanlar, yaş şartına bakılmaksızın emeklilik hakkı kazanabilir. Bu, özellikle 1999 öncesi sigortalı olanlar için önemli bir fırsattır.

Malulen Emeklilik: İş gücünü %60 oranında kaybeden bireyler, sağlık raporu alarak malulen emeklilik hakkı elde edebilirler. Bu durumda yaş kriteri aranmaz.

Vergi İndirimi ile Emeklilik: %40 ve üzeri engelli çalışanlar, vergi indiriminden yararlanarak belirli bir prim gün sayısına ulaştıklarında, yaşları ne olursa olsun emekli olabilirler.

Yıpranma Payı: Ağır işlerde çalışanlar için, çalışma sürelerine eklenen ek prim günleri, emeklilik yaşını öne çeker ve daha erken emeklilik imkanı sunar. Anne Primleri: Engelli çocuğu olan anneler için, belirli bir tarihten sonra ödenen primlerin bir kısmı, toplam prim günlerine eklenerek emeklilik yaşının düşürülmesine katkıda bulunur.