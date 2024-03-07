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İslam Memiş'ten son dakika altın ve dolar yorumu! Yastık altında, bankada altını olan pür dikkat dinlesin! "Gram çeyrek, ons bedavaymış..."

Altın fiyatları bu hafta güçlü bir yükseliş trendine girdi. Ons altın, dün 2141 dolar seviyesine kadar yükselerek dikkat çekti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 17:49 Güncelleme 07 Mart 2024, 17:51
İslam Memiş’ten son dakika altın ve dolar yorumu! Yastık altında, bankada altını olan pür dikkat dinlesin! Gram çeyrek, ons bedavaymış...

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Altın fiyatları, son dönemdeki yükseliş trendini sürdürerek önemli seviyelere ulaştı. Ons altın fiyatı, 2150 dolar seviyesine ulaşırken, gram altın serbest piyasalarda 2327 lira seviyesini test etti. Bu durum, altın yatırımcıları ve ekonomi takipçileri arasında dikkatle izleniyor.

"3000 BİN TL ÜZERİNDE RAKAMLAR"

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Altın fiyatlarında hem ons altın hem gram altın tarafında sert yükselişler var. Her gün rekor tazeleyen bir yükseliş trendi var. Bu yükselişler bizim için sürpriz değil. Çünkü bu yıl 3000 TL seviyesi üzerinde rakamları beklemeyi devam ediyoruz."

FAKE YÜKSELİŞTİR

"Ons altın 2070 dolardan başlatmış olduğu yükselişleri 2141 dolar seviyesine kadar devam ettirdi ancak çok hızlı yükselişler olduğu için ben yükselişleri sağlıksız gördüm. Teknik olarak ihlal edilen alanlar var. Tabiki yıl içinde 2350 dolar seviyesine kadar yükselişler olacak. Ancak bir günlük yükselişin bu kadar hızlı ve agresif olması tamamen fake yükseliştir. Dikkat etmek gerek."

ELİMDEKİ DOLARLA ALTIN ALMAM

"Takip edeceğimiz yeni bant aralığı 2050-2150 dolar. 2141 dolar seviyesi görüldü tekrar bu fiyattan satış gelmesi çok kuvvetli. Elimde dolarım var bu fiyattan altın alır mıyım? Cevabı ise hayır çünkü beklemek gerek. 2100 dolar seviyesi altına sarkınca kademeli olarak alırım. Ama ons fiyatından elimdeki dolarla altın almam. Kar satışlarını beklerim."

HAZİRAN AYINA KADAR...

"Gram altın TL fiyatı dün serbest piyasalarda 2327 TL seviyesine kadar yükseldi. Ne yapılmalı? Dikkat edilmeli. Çünkü gram altın fiyatı agresif yükseldiği için düşüşleri de bi o kadar sert olabilir. Bir gün içinde 100 TL yükselmesi sağlıksız. Ons ve dolardan destek aldı ama sağlıksız. O yüzden kar satışlarına karşı dikkat etmek lazım.Takip edeceğimiz bant aralığı 2170-2270 lira. Yıl içerisinde Hazirana kadar 2500-2700 lirayı yılın son çeyreğinde 3000 lira seviyesini takip edeceğiz."

ALTIN FİYATLARI BEDAVAYMIŞ

"3000-3500 lira aralığı var mı? Evet var. Ancak sonra açıklayacağım. Önce 3000 lira seviyesine odaklandık. Her ay bir önceki ay altın fiyatları bedavaymış denilecek."

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