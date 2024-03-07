İslam Memiş'ten son dakika altın ve dolar yorumu! Yastık altında, bankada altını olan pür dikkat dinlesin! "Gram çeyrek, ons bedavaymış..."

Altın fiyatları, son dönemdeki yükseliş trendini sürdürerek önemli seviyelere ulaştı. Ons altın fiyatı, 2150 dolar seviyesine ulaşırken, gram altın serbest piyasalarda 2327 lira seviyesini test etti. Bu durum, altın yatırımcıları ve ekonomi takipçileri arasında dikkatle izleniyor.
"3000 BİN TL ÜZERİNDE RAKAMLAR"
İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:
"Altın fiyatlarında hem ons altın hem gram altın tarafında sert yükselişler var. Her gün rekor tazeleyen bir yükseliş trendi var. Bu yükselişler bizim için sürpriz değil. Çünkü bu yıl 3000 TL seviyesi üzerinde rakamları beklemeyi devam ediyoruz."
FAKE YÜKSELİŞTİR
"Ons altın 2070 dolardan başlatmış olduğu yükselişleri 2141 dolar seviyesine kadar devam ettirdi ancak çok hızlı yükselişler olduğu için ben yükselişleri sağlıksız gördüm. Teknik olarak ihlal edilen alanlar var. Tabiki yıl içinde 2350 dolar seviyesine kadar yükselişler olacak. Ancak bir günlük yükselişin bu kadar hızlı ve agresif olması tamamen fake yükseliştir. Dikkat etmek gerek."