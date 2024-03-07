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Emeklilere bayram ikramiyesi! 6 bin TL bayram ikramiyesi sorgulama! SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödeme tarihleri...

Türkiye'de emekli, dul ve yetim vatandaşlara her yıl bayram öncesinde ödenen ikramiyeler, bu yıl da merakla bekleniyor. Ancak, ikramiyelerin ödeme tarihleri üzerinde yapılan değişiklikler ve yeni emeklilere sağlanan avantajlar, birçok kişiyi ilgilendiriyor. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 18:32 Güncelleme 07 Mart 2024, 18:32
Emeklilere bayram ikramiyesi! 6 bin TL bayram ikramiyesi sorgulama! SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödeme tarihleri...

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Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemelerine ilişkin geri sayım başladı ve emekliler ikramiyenin yatacağı günü heyecanla bekliyor. İşte detaylar...

KİMLER 3 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ödeme günleri duyurulacak. Geçtiğimiz yıl 21 Nisan'da başlayan Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyeler 14 Nisan'da hesaplara aktarılmıştı.

Bu yıl ise Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihine denk geliyor. Bu sebeple ödemelerin 3-9 Nisan'da başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecek.

GEÇTİĞİMİZ YIL YAPILAN İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

SSK

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 14 Nisan 2023

Ödeme günü 21, 22, 23 olanlara 15 Nisan 2023

Ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 16 Nisan 2023

BAĞKUR

Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan 2023

Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan 2023

EMEKLİ SANDIĞI

19 Nisan 2023

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