Emeklilere bayram ikramiyesi! 6 bin TL bayram ikramiyesi sorgulama! SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödeme tarihleri...

Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemelerine ilişkin geri sayım başladı ve emekliler ikramiyenin yatacağı günü heyecanla bekliyor. İşte detaylar...
Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemelerine ilişkin geri sayım başladı ve emekliler ikramiyenin yatacağı günü heyecanla bekliyor. İşte detaylar...
KİMLER 3 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ödeme günleri duyurulacak. Geçtiğimiz yıl 21 Nisan'da başlayan Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyeler 14 Nisan'da hesaplara aktarılmıştı.
Bu yıl ise Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihine denk geliyor. Bu sebeple ödemelerin 3-9 Nisan'da başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecek.
GEÇTİĞİMİZ YIL YAPILAN İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ
SSK
Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 14 Nisan 2023
Ödeme günü 21, 22, 23 olanlara 15 Nisan 2023
Ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 16 Nisan 2023
BAĞKUR
Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan 2023
Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan 2023
EMEKLİ SANDIĞI
19 Nisan 2023