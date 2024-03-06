1,2,3,4,5 litre stoklarda bitmeden alın: O markete giden 4’er 5’er alıyor: Ayçiçek yağı eski fiyatından satışa çıktı!

En çok zamlanan ürünlerinden biri olan ayçiçek yağı, artık indirim listelerinin de gözdesi haline gelmiş durumda. Tüketiciler, bu indirimler sayesinde uzun zamandır bekledikleri ürünleri daha uygun fiyatlarla satın almanın mutluluğunu yaşıyorlar.
En çok zamlanan ürünlerinden biri olan ayçiçek yağı, artık indirim listelerinin de gözdesi haline gelmiş durumda. Tüketiciler, bu indirimler sayesinde uzun zamandır bekledikleri ürünleri daha uygun fiyatlarla satın almanın mutluluğunu yaşıyorlar.
A101'in indirim listesinde yer alan ayçiçek yağları, tüketicilere cazip fiyatlarla sunuluyor. 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları, 61 TL'ye kadar gerileyerek tüketicileri memnun etti. Bu indirim fırsatını kaçırmak istemeyenler, A101 online sitesine veya mağazalarına akın ederek stoklardan faydalanıyorlar.
A101'in indirim listesinde yer alan bazı ürünler ve indirimli fiyatları şu şekilde:
Dore ayçiçek yağı 3 litre: 99,90 TL
Torku ayçiçek yağı 4,5 litre: 61,25 TL
Biryağ ayçiçek yağı 4,5 litre: 71,25 TL
Abalı ayçiçek yağı 4 litre: 139 TL
Komili ayçiçek yağı pet 4 litre: Eskiden 139,90 TL, Şimdi 119,90 TL
Vera ayçiçek yağı 2 litre: 87,50 TL
Bu indirimli fiyatlarla tüketiciler, bütçelerini korurken temel ihtiyaçlarını karşılamanın keyfini yaşıyorlar. Ancak stoklardaki azalma nedeniyle, indirimden faydalanmak isteyenlerin hızlı davranmaları gerekiyor.