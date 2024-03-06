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1,2,3,4,5 litre stoklarda bitmeden alın: O markete giden 4'er 5'er alıyor: Ayçiçek yağı eski fiyatından satışa çıktı!

Artan fiyatlar, mutfak alışverişini zorlaştırırken, ayçiçek yağı da bu yükselişten nasibini almıştı. Fakat Ramazan ayının bereketiyle birlikte beklenmedik bir gelişme yaşandı ve ayçiçek yağı fiyatları büyük bir indirimle adeta fırtına gibi market raflarını sarmaya başladı. Uzmanlar, ayçiçek yağı fiyatlarının önümüzdeki dönemde de düşmeye devam etmesini bekliyor. Bu nedenle, vatandaşların bu fırsattan yararlanarak ihtiyaçlarını karşılamaları öneriliyor.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 10:57 Güncelleme 07 Mart 2024, 10:57
1,2,3,4,5 litre stoklarda bitmeden alın: O markete giden 4’er 5’er alıyor: Ayçiçek yağı eski fiyatından satışa çıktı!

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En çok zamlanan ürünlerinden biri olan ayçiçek yağı, artık indirim listelerinin de gözdesi haline gelmiş durumda. Tüketiciler, bu indirimler sayesinde uzun zamandır bekledikleri ürünleri daha uygun fiyatlarla satın almanın mutluluğunu yaşıyorlar.

A101'in indirim listesinde yer alan ayçiçek yağları, tüketicilere cazip fiyatlarla sunuluyor. 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları, 61 TL'ye kadar gerileyerek tüketicileri memnun etti. Bu indirim fırsatını kaçırmak istemeyenler, A101 online sitesine veya mağazalarına akın ederek stoklardan faydalanıyorlar.

A101'in indirim listesinde yer alan bazı ürünler ve indirimli fiyatları şu şekilde:

Dore ayçiçek yağı 3 litre: 99,90 TL

Torku ayçiçek yağı 4,5 litre: 61,25 TL

Biryağ ayçiçek yağı 4,5 litre: 71,25 TL

Abalı ayçiçek yağı 4 litre: 139 TL

Komili ayçiçek yağı pet 4 litre: Eskiden 139,90 TL, Şimdi 119,90 TL

Vera ayçiçek yağı 2 litre: 87,50 TL

Bu indirimli fiyatlarla tüketiciler, bütçelerini korurken temel ihtiyaçlarını karşılamanın keyfini yaşıyorlar. Ancak stoklardaki azalma nedeniyle, indirimden faydalanmak isteyenlerin hızlı davranmaları gerekiyor.

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