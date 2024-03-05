Vatandaşların mutfağında en çok kullandığı ürünlerin başında gelen, 1 litrelik TKK yarım yağlı sütün fiyatı 22.5 TL'den, Anadolu marka makarnanın fiyatı 10.5 TL'den, TMO'nun 5 litrelik Ayçiçek yağının fiyatı 185 TL'den, TK Anadolu 1 kilogramlık Osmancık Pirinç'in fiyatı 44 TL'den, 1 litrelik TKK yağlı sütün fiyatı 24.90 TL'den, TK Anadolu 1 kilogramlık pilavlık bulgurun fiyatı 19.50 TL'den, 5 kilogramlık TK Anadolu unun fiyatı 76.90 TL'den, 1 kilogramlık TK Anadolu nohutun fiyatı 46 TL'den, TMO kırmızı mercimek fiyatı 24 TL'den, 2 kilogramlık Groski pirincin fiyatı 38 TL'den, soğanın kilogram fiyatı 9.90 TL'den sabitlendi. Tarım Kredi Market, vatandaşa patates ve soğanda en uygun ürünü sunma garantisi de verdi.
SATIŞ NOKTASI 4 BİNİ GEÇTİ
Türkiye'de gıda fiyatlarının regülasyonunda önemli rol oynamaya başlayan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin satış noktası sayısı Ankara'da 247, İstanbul'da 272, İzmir'de 73, Kocaeli'nde 31, Adana'da 34, Adıyaman'da 17, Afyonkarahisar'da 24, Ağrı'da 11, Aksaray'da 13, Amasya'da 16, Antalya'da 73, Ardahan'da 4, Artvin'de 12, Trabzon'da 28, Samsun'da 62, Mersin'de 41, Konya'da 57, Kastamonu'da 15, Kars'ta 6, Hakkari'de 2, Edirne'de 12, Van'da 21, Ordu'da 23, Kayseri'de 36, Rize'de 19 başta olmak üzere toplam 4.076'ya ulaştı. İstanbul'a bu ay 80 yeni mağaza açılacak.
YEMDE VE GÜBREDE YÜZDE 5 İNDİRİM
Karma hayvan yemlerinde (buzağı büyütme yemi, besi geliştirme yemi, buzağı başlangıç yemi vb) ton başına yüzde 5'e varan indirim yapılacak ve indirim sonrasında oluşacak fiyatlar, kampanya dönemi süresince sabitlenecek.
Üreticilere 4 ila 6 ay arasında vadeyle faizsiz satış imkânı sunulacak. Kimyevi gübrelerde ton başına yüzde 5'e varan indirim yapılacak ve indirim sonrasında oluşacak fiyatlara kampanya dönemi süresince herhangi bir zam uygulanmayacak. Sabah'ta yer alan habere göre, kampanya süresince piyasada daha düşük fiyat oluşması halinde, fiyatlar çiftçilerin lehine olacak şekilde tekrar düşürülecek.
DEPREM BÖLGESİNE ÖNCELİK
6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem felaketinin ardından Tarım Kredi Kooperatifleri mağaza açılışlarında önceliği deprem bölgesine verdi. Adana'da 33, Adıyaman'da 17, Diyarbakır'da 18, Elazığ'da 19, Gaziantep'te 28, Hatay'da 23, Kahramanmaraş'ta 28, Kilis'te 4, Malatya'da 21, Osmaniye'de 17, Şanlıurfa'da 19 olmak üzere toplam 227 satış noktasında vatandaşlara hizmet veriliyor.