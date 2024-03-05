Ramazan'a sayılı günler kala Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), büyük bir kampanya başlattı. Bugün başlayacak kampanya, hem vatandaşın hem çiftçinin yüzünü güldürecek. 4 binden fazla kooperatif market satış noktasında 1.900 üründe fiyatlar 41 gün süreyle sabit kalacak. Çiftçinin en çok ihtiyacı olan yem, gübre ve ilaçta da yüzde 5 indirim yapıldı.