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Ramazan Kolisi İçindekiler 2024 (Migros, A101, ŞOK, Tarım Kredi) Fiyat Listesi ve Çeşitler!

Ramazan'a sayılı günler kala erzak hazırlığı yapanlar için Ramazan kolisi fiyatları ve ürünleri merak konusu. Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve hatim gibi ibadetlerin yoğunlaştığı bu mübarek ayda ihtiyaç sahiplerine de yardım eli uzatmak önemli. Peki, 2024 yılında Migros, ŞOK ve Carrefour'da Ramazan kolileri ne kadar? İçinde hangi ürünler var? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 12:49 Güncelleme 10 Mart 2024, 12:49
Ramazan Kolisi İçindekiler 2024 Migros, A101, ŞOK, Tarım Kredi Fiyat Listesi ve Çeşitler!

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Ramazan'a sayılı günler kala erzak alışverişi telaşı başladı. Marketler, her bütçeye uygun farklı içerik ve fiyatlarda Ramazan kolileri hazırladı. Peki, 2024 yılında Migros, ŞOK ve Carrefour'da Ramazan kolileri ne kadar? İçinde hangi ürünler var?

Fiyat Karşılaştırması:

ŞOK Erzak Paketi: 299 TL

1 kg pirinç
1 kg bulgur
1 kg makarna
1 kg un
1 kg şeker
1 lt sıvı yağ
1 kg mercimek
500 gr nohut
500 gr fasulye
400 gr salça
250 gr çay



Migros Ramazan Lezzet Paketi: 499,95 TL

Paket İçindekiler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg (1 Adet)

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg (1 Adet)

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg (1 Adet)

Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg (1 Adet)

Komili Ayçiçek Yağı 1 L (1 Adet)

Söke Un 1 Kg (2 Adet)

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G (1 Adet)

Mutlu Burgu Makarna 500 G (2 Adet)

Mutlu Yüksük Makarna 500 G (1 Adet)

Mutlu Spaghetti Makarna 500 G (1 Adet)

Tukaş Domates Salçası 830 G (1 Adet)

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G (1 Adet)

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G (1 Adet)

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G (1 Adet)

Mutlu İrmik 500 G (1 Adet)

Efor Harman Siyah Çay 500 G (1 Adet)

Bor Şeker Toz Şeker 1 Kg (1 Adet)

Hisar Kahve 1928 Türk Kahvesi 100 G (1 Adet)

Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G (2 Adet)

Knorr Tavuk Suyu Bulyon 60 G (1 Adet)

Migros Ramazan Bereket Paketi'ndeki ürünler

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg (1 Adet)

Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg (1 Adet)

Komili Ayçiçek Yağı 1 L (1 Adet)

Söke Un 1 Kg (1 Adet)

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G (1 Adet)

Mutlu Burgu Makarna 500 G (1 Adet)

Mutlu Yüksük Makarna 500 G (1 Adet)

Mutlu Spaghetti Makarna 500 G (1 Adet)

Tukaş Domates Salçası 830 G (1 Adet)

Efor Harman Siyah Çay 500 G (1 Adet)

Bor Şeker Toz Şeker 1 Kg (1 Adet)

Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G (2 Adet)

CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi İçeriği:

Komili Ayçiçek Yağı 1 Lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

Tat Kırmızı Mercimek Yerli 1000 G

Tat Yerli Nohut 1000 G 8 Mm

Tat Yerli Pilavlık Bulgur 1000 G

Tatküpü Toz Şeker 1000 G

Tatküpü Küp Şeker 750 G

Efor Harman Siyah Çay 500 G

Hisar Türk Kahvesi 100 G

Söke Buğday Unu 1000 G

Mutlu Burgu Makarna 500 G X2

Tukaş Domates Salçası 830 G

Duru Pratik Haşlanmış Bezelye 450 G

Duru Pratik Haşlanmış Fasulye 400 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Helsan Sade Tahin Helvası 200 G

Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 G

Lokman Çilek Reçeli 360 G

Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G

Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı

Dr.Oetker Vanilyalı Puding 80 G

Fusetea Şeftali Aromalı Soğuk Çay 1 Lt Pet

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet

CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi İçeriği:

Komili Ayçiçek Yağı 1 Lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

Tat Yerli Pilavlık Bulgur 1000 G

Tatküpü Küp Şeker 750 G

Efor Harman Siyah Çay 500 G

Söke Buğday Unu 1000 G

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Tukaş Domates Salçası 830 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G

Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı

Dr.Oetker Vanilyalı Puding 80 G

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi İçeriği:

Komili Ayçiçek Yağı 1 Lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

Tat Kırmızı Mercimek Yerli 1000 G

Tat Yerli Pilavlık Bulgur 1000 G

Tatküpü Küp Şeker 750 G

Efor Harman Siyah Çay 500 G

Hisar Türk Kahvesi 100 G

Söke Buğday Unu 1000 G

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Tukaş Domates Salçası 830 G

Duru Pratik Haşlanmış Fasulye 400 G

Duru Pratik Haşlanmış Nohut 400 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 G

Helsan Sade Tahin Helvası 200 G

Mutlu İrmik 500 G

Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G

Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı

Dr.Oetker Vanilyalı Puding 80 G

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

Hangi Kolisini Seçmelisiniz?

Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza en uygun paketi seçmeniz önemli.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Fiyatlar ve ürünler marketlere göre değişiklik gösterebilir.
  • Kolilerin içeriği ve fiyatları güncellenebilir.
  • En güncel bilgiler için marketlerin web sitelerini ve broşürlerini kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
  • Marketlerin mobil uygulamalarından da Ramazan kolilerini sipariş verebilirsiniz.
  • Bazı marketler online siparişlerde indirim ve ücretsiz kargo imkanı sunmaktadır.

Hızlı Karar Verin!

Ramazan kolileri stoklarla sınırlıdır. Erken davranarak ihtiyacınız olan paketi kolayca satın alabilirsiniz.

Unutmayın:

Ramazan paylaşma ayıdır. İhtiyaç sahibi komşularınızı da unutmayın.

Tarım Kredi Ramazan kolisi var mı?

Henüz Tarım Kredi tarafından Ramazan kolisi paylaşılmadı. Eklendiğinde haberimizde yer alacaktır...

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