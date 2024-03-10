Ramazan Kolisi İçindekiler 2024 (Migros, A101, ŞOK, Tarım Kredi) Fiyat Listesi ve Çeşitler!

Ramazan'a sayılı günler kala erzak alışverişi telaşı başladı. Marketler, her bütçeye uygun farklı içerik ve fiyatlarda Ramazan kolileri hazırladı. Peki, 2024 yılında Migros, ŞOK ve Carrefour'da Ramazan kolileri ne kadar? İçinde hangi ürünler var?

Fiyat Karşılaştırması:

ŞOK Erzak Paketi: 299 TL

1 kg pirinç

1 kg bulgur

1 kg makarna

1 kg un

1 kg şeker

1 lt sıvı yağ

1 kg mercimek

500 gr nohut

500 gr fasulye

400 gr salça

250 gr çay