Ramazan Kolisi İçindekiler 2024 (Migros, A101, ŞOK, Tarım Kredi) Fiyat Listesi ve Çeşitler!

Ramazan'a sayılı günler kala erzak alışverişi telaşı başladı. Marketler, her bütçeye uygun farklı içerik ve fiyatlarda Ramazan kolileri hazırladı. Peki, 2024 yılında Migros, ŞOK ve Carrefour'da Ramazan kolileri ne kadar? İçinde hangi ürünler var?
Fiyat Karşılaştırması:
ŞOK Erzak Paketi: 299 TL
1 kg pirinç
1 kg bulgur
1 kg makarna
1 kg un
1 kg şeker
1 lt sıvı yağ
1 kg mercimek
500 gr nohut
500 gr fasulye
400 gr salça
250 gr çay
Migros Ramazan Lezzet Paketi: 499,95 TL
Paket İçindekiler:
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg (1 Adet)
Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg (1 Adet)
Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg (1 Adet)
Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg (1 Adet)
Komili Ayçiçek Yağı 1 L (1 Adet)
Söke Un 1 Kg (2 Adet)
Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G (1 Adet)
Mutlu Burgu Makarna 500 G (2 Adet)
Mutlu Yüksük Makarna 500 G (1 Adet)
Mutlu Spaghetti Makarna 500 G (1 Adet)
Tukaş Domates Salçası 830 G (1 Adet)
Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G (1 Adet)
Yayla Haşlanmış Nohut 700 G (1 Adet)
Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G (1 Adet)
Mutlu İrmik 500 G (1 Adet)
Efor Harman Siyah Çay 500 G (1 Adet)
Bor Şeker Toz Şeker 1 Kg (1 Adet)
Hisar Kahve 1928 Türk Kahvesi 100 G (1 Adet)
Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G (2 Adet)
Knorr Tavuk Suyu Bulyon 60 G (1 Adet)
Migros Ramazan Bereket Paketi'ndeki ürünler
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg (1 Adet)
Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg (1 Adet)
Komili Ayçiçek Yağı 1 L (1 Adet)
Söke Un 1 Kg (1 Adet)
Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G (1 Adet)
Mutlu Burgu Makarna 500 G (1 Adet)
Mutlu Yüksük Makarna 500 G (1 Adet)
Mutlu Spaghetti Makarna 500 G (1 Adet)
Tukaş Domates Salçası 830 G (1 Adet)
Efor Harman Siyah Çay 500 G (1 Adet)
Bor Şeker Toz Şeker 1 Kg (1 Adet)
Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G (2 Adet)
CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi İçeriği:
Komili Ayçiçek Yağı 1 Lt
Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G
Tat Kırmızı Mercimek Yerli 1000 G
Tat Yerli Nohut 1000 G 8 Mm
Tat Yerli Pilavlık Bulgur 1000 G
Tatküpü Toz Şeker 1000 G
Tatküpü Küp Şeker 750 G
Efor Harman Siyah Çay 500 G
Hisar Türk Kahvesi 100 G
Söke Buğday Unu 1000 G
Mutlu Burgu Makarna 500 G X2
Tukaş Domates Salçası 830 G
Duru Pratik Haşlanmış Bezelye 450 G
Duru Pratik Haşlanmış Fasulye 400 G
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Helsan Sade Tahin Helvası 200 G
Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 G
Lokman Çilek Reçeli 360 G
Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G
Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı
Dr.Oetker Vanilyalı Puding 80 G
Fusetea Şeftali Aromalı Soğuk Çay 1 Lt Pet
Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet
Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet