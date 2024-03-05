Tarım Kredi'de devasa Ramazan İNDİRİMİ kataloğu! Kooperatif 5 Mart-14 Nisan 2024 market fiyat listesini sabitledi! Yumurta 56.90 TL, kaymak 47.50 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan ayına özel indirimli ürünlerle dolu bir alışveriş deneyimi sunuyor. 5 Mart-14 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya, vatandaşların Ramazan bereketini daha hesaplı bir şekilde yaşamalarını sağlayacak.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayı boyunca geçerli olacak indirimli ürünler listesinde, vatandaşların ihtiyaçlarına uygun birçok seçenek bulunuyor.
Byeaz peynir 139.90 TL
Süzme peynir 105 TL