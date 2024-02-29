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Esnafa erken emeklilik: Düzenleme kimleri kapsayacak? Aylıklar ne zaman bağlanacak? Çalışma ne aşamada?

Emekliliğe ilişkin pek çok reform için kollar sıvanırken, ilk adım Bağ-Kur’lular için atılacak. Yaklaşık 1 milyon küçük esnafın prim gün şartı 9 binden 7 bin 200’e çekilecek. Prim günü eksik EYT’li esnaf düzenlemeyle hemen emekli olabilecek.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Şubat 2024 Güncelleme 29 Şubat 2024, 07:02
Esnafa erken emeklilik: Düzenleme kimleri kapsayacak? Aylıklar ne zaman bağlanacak? Çalışma ne aşamada?

Başta EYT yasası olmak üzere emeklilikle ilgili tarihi reformlara önümüzdeki dönemde yenileri eklenecek. İlk reformun ise Bağ-Kur'lulara yönelik olması bekleniyor. Bakkal, kasap, berber, kuaför ve tamirci gibi küçük esnafa yönelik planlanan reform, prim gün şartını 9 bin günden 7 bin 200'e çekecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin son açıklamasında çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu vaadimizi de yerine getireceğiz. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

İsteğe bağlı sigortalılar haricinde halen 3 milyon civarında Bağ-Kur'lu bulunuyor. Hazırlığı süren reform ile bunların yaklaşık 1 milyonunun prim gün şartının düşürüleceği belirtiliyor. Burada erken emeklilik imkanı sağlanacak küçük esnafın kapsamı merak ediliyor. Küçük esnaf tespitinde 10 ve altı personel kriteri konuşuluyor. 10 ve altında personel çalıştıran esnafın prim gün şartının 9 binden 7 bin 200 güne düşürülmesi bekleniyor.



SSK'YA GEÇMEK İSTEYEN AZALACAK
Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar, son bin 261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse oradan emekli oluyor. Bağ-Kur reformu daha az primle emekli olmak için son 3.5 yıl SSK'lı çalışma durumunu büyük ölçüde ortadan kaldıracak. SSK'lılardan 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar 5 bin ile 5 bin 975 arasında, 9 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar 7 bin, 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlar 7 bin 200 günle emekli oluyor. Yeni düzenlemeyle küçük esnaf da 7 bin 200 günle emekli olabilecek.



KİM, NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?
Düzenleme kapsamına giren kişilerin emeklilik zamanı şöyle olacak:

- Eğer Bağ-Kur reformu tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve kapsama giren Bağ-Kur'lu erkek sigortalılardan 7 bin 200 prim gününü tamamlamış olanlar hemen emekli olabilecek.

- Son 3.5 yıl avantajından yararlanmak için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçmiş olanlar da SSK'daki çalışmaları 3.5 yıldan az ve 7200 günü tamamlamışlarsa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek.



- 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ve düzenleme kapsamına giren kadın ve erkek Bağ-Kur'luların da prim şartı bin 800 gün azalacak. Bu kişilerin prim gün şartı 7 bin 200'e inecek ancak yaş şartının da tamamlanması gerekecek.

7 bin 200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı doldurmuşsa emekli olabilecek. 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihi arasında işe başlayan kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında başlayanlarda ise 65'e varan yaşların da tamamlanması gerekecek.

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