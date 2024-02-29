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ARTEMİS BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK? ARTMS HALKA ARZ sonuçları açıklandı!

Türkiye'nin önde gelen halı üreticilerinden Artemis Halı ve enerji sektöründeki iddialı oyunculardan Mogan Enerji, bu hafta gerçekleştirecekleri halka arz ile finans dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Peki, Artemis halka arz başladı mı, kaç lot verir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 21:19 Güncelleme 29 Şubat 2024, 21:23
ARTEMİS BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK? ARTMS HALKA ARZ sonuçları açıklandı!

Artemis Halı'nın halka arzı, yatırımcılar arasında merakla bekleniyor. Talep toplama süreci ise bugün (27 Şubat 2024) itibariyle başladı. i İşte Artemis halka arzı hakkında merak edilenler...

ARTEMİS HALKA ARZ DETAYLARI

📌 Sermaye Artırımı

20.000.000 lot

📌 Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri

%40-50: Makine & teçhizat yatırımı, çatı güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı ve dijital dönüşüm yatırımları.
%25: Finansal borçların geri ödemesi.
%25-30: İşletme sermayesi.

📌 Satmama Taahhüdü

1 Yıl, İhraççı.
1 Yıl, Ortaklar.

ARTEMİS HALI'NIN HİSSE FİYATI

Halka arz fiyatı pay başına 25,35 lira olarak belirlenen şirketin 20 milyon lira sermaye artırımı olarak payları satışa çıkacak. Böylece şirketin yüzde 28,57'si halka açılmış olacak.

ARTEMİS BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Artemis Halı ''ARTMS'' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Ancak Artemis Halı BİST işlem tarihi henüz belli olmadı.

Şirket paylarının 4 veya 5 Mart tarihinde Borsa İstanbul'da işleme başlaması bekleniyor. ARTMS borsa işlem tarihi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Olası katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek fon miktarı şu şekilde:

📍 2 milyon katılımcı: 10 lot (253,5 TL)

📍 2,3 milyon katılımcı: 9 lot (228 TL)

📍 2,6 milyon katılımcı: 8 lot (203 TL)

📍 2,9 milyon katılımcı: 7 lot (177,5 TL)

📍 3,2 milyon katılımcı: 6 lot (152 TL)

📍 3,8 milyon katılımcı: 5 lot (127 TL)

📍 4,8 milyon katılımcı: 4 lot (101,5 TL)

ARTEMİS HALI HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Artemis Halı halka arz sonuçları açıklandı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Artemis Halı'nın halka arz büyüklüğü 507 milyon TL olarak belirlendi. Halka arza katılan bireysel yatırımcılara 910'ar lot dağıtıldı Artemis Halı halka arzında katılımcılara 10 lot hisse dağıtımı yapıldı.

ARTEMİS HALI HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Artemis Halı katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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