ARTEMİS BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK? ARTMS HALKA ARZ sonuçları açıklandı!

ARTEMİS HALI'NIN HİSSE FİYATI

Halka arz fiyatı pay başına 25,35 lira olarak belirlenen şirketin 20 milyon lira sermaye artırımı olarak payları satışa çıkacak. Böylece şirketin yüzde 28,57'si halka açılmış olacak.

ARTEMİS BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Artemis Halı ''ARTMS'' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Ancak Artemis Halı BİST işlem tarihi henüz belli olmadı.

Şirket paylarının 4 veya 5 Mart tarihinde Borsa İstanbul'da işleme başlaması bekleniyor. ARTMS borsa işlem tarihi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.