A101 BİM ŞOK Migros’a gidenler tarih belli oldu! Artık o ürünler satılamayacak

TARİH BELLİ OLDU Özellikle limon suyu izlenimi veren limon aromalı sosların satışı üzerinde duruluyor. Bakanlık, bu tür ürünlerin 31 Aralık 2024 tarihinden sonra piyasada bulunmasını yasakladı. Bu karar, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünleri kapsıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliği, gıda ürünlerine izin verilmeyen bileşenlerin tespiti için uluslararası veya ulusal çalışmalar neticesinde belirlenen analiz metotları ve karar limitlerinin kullanılmasını zorunlu kılıyor.

Bu düzenleme tüketicilerin daha şeffaf bilgilendirilmesi ve gerçek dışı etiketlemelere karşı korunması adına önemli bir adım olarak görülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu yöndeki kararlı tutumu, gıda güvenliği ve tüketici haklarının korunması açısından memnuniyetle karşılanıyor.