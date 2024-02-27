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A101 BİM ŞOK Migros'a gidenler tarih belli oldu! Artık o ürünler satılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda etiketlemesi konusunda önemli bir adım attı. Yeni düzenlemeler gıda etiketleme standartlarını daha da güçlendirerek tüketicilerin bilinçli seçimler yapmasını kolaylaştıracak ve gıda güvenliğini ön planda tutacak. Bakanlık tüketicileri yanıltıcı etiket kullanımına sıkı bir düzenleme getiriyor. Artık gerçek içerikleri yansıtmayan ve tüketiciyi yanıltıcı ifadeler içeren ürünlerin piyasada yer alması engellenecek.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 15:13 Güncelleme 27 Şubat 2024, 15:13
A101 BİM ŞOK Migros’a gidenler tarih belli oldu! Artık o ürünler satılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinin etiketlenmesine yönelik düzenlemeleri genişletiyor. Bakanlık tüketicileri yanıltıcı olarak algılanabilecek. Gerçek gıda ürünlerinin izlenimini veren ancak esasında o ürünleri içermeyen aromalı ürünlerin satışına kısıtlamalar getiriyor. Bu düzenlemeyle "mış gibi" ürünlerin raflarda yer bulması engellenecek.

ARTIK SATILAMAYACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte "mış gibi" görünümlü veya tadı verilen ancak aslında o ürünü içermeyen gıda ürünlerine rafta yer yok.

Örneğin, muz aromalı süt artık "muzlu süt" olarak, çilek aromalı gofret "çilekli gofret" olarak etiketlenemeyecek. Margarinlerin üzerine "tereyağı keyfi", içinde süt bulunmayan buzlu ürünlere "dondurma lezzeti" ifadelerinin kullanılması yasaklanacak.

TARİH BELLİ OLDU

Özellikle limon suyu izlenimi veren limon aromalı sosların satışı üzerinde duruluyor. Bakanlık, bu tür ürünlerin 31 Aralık 2024 tarihinden sonra piyasada bulunmasını yasakladı. Bu karar, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünleri kapsıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliği, gıda ürünlerine izin verilmeyen bileşenlerin tespiti için uluslararası veya ulusal çalışmalar neticesinde belirlenen analiz metotları ve karar limitlerinin kullanılmasını zorunlu kılıyor.

Bu düzenleme tüketicilerin daha şeffaf bilgilendirilmesi ve gerçek dışı etiketlemelere karşı korunması adına önemli bir adım olarak görülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu yöndeki kararlı tutumu, gıda güvenliği ve tüketici haklarının korunması açısından memnuniyetle karşılanıyor.

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