Borsa ve altın haftaya yeni rekor yükselişle başladı

RAMAZAN PİDESİ 15 TL

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesinin kilogram fiyatının 60 lira olacağını belirterek, "İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gram ramazan pidesi 15 liradan satılacak" dedi. İzmir'de de 300 gram pidenin 18 lira olacağını söyleyen Balcı, şöyle konuştu: "Esnafımız 330 gram pideyi 20 veya 500 gram pideyi 30 lira olarak vatandaşın talebine göre üretebilir. Her il ve ilçede odalarımız kendi maliyet hesabını yapıp ilgili esnaf odaları birliğinden fiyat alacak. Coğrafi yapıya ve vatandaşın arzusuna göre değişik gram ve fiyatlarda pide üretilecektir."



OBA'YA 5 KAT TALEP

OBA Makarna halka arzı tamamlandı. Pay başına 39.24 lira fiyatla gerçekleştirilen halka arzda, satışa sunulan 96 milyon 336 bin 345 adet pay için toplam 4.9 kat yani 472 milyon 215 bin 123 adet talep geldi. 18.5 milyar lira tutarındaki bu taleple, halka arzda son 12 ayın rekoru kırıldı. Yaklaşık 3.4 milyon yatırımcının yer aldığı halka arzda yatırımcı sayısı bakımından 2024 yılının rekoruna imza atıldı. Oba Makarna CEO'su Alpaslan Özgüçlü, "Bu halka arz ile birlikte şirketimizin büyüme planlarına paralel olarak sermayemizi güçlendirip; sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda yeşil enerjiyi daha fazla kullanmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.



YURT DIŞINDAN EN ÇOK KAYNAK SAĞLAYAN BANKA

VAKIFBANK, çeşitli yapılar altında farklı uluslararası bankalarla gerçekleştirdiği yurt dışı fonlama işlemleriyle 2023'te Türkiye'ye 6.3 milyar dolar taze kaynak sağladı. Böylece 2023'te uluslararası piyasalardan en çok taze kaynağı ülke ekonomisine kazandıran banka olduklarını anlatan Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, şöyle konuştu: "Toplam yurt dışı fonlama tutarımız 14 milyar dolara ulaşmış ve toplam pasifler içindeki payı yüzde 15 seviyesine yükselmiştir. 2023'te yurt dışı fonlama işlemlerine baktığımızda en önemlilerinden birisi Ocak'ta gerçekleştirilen, 2 milyar dolar tutarında Türk bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük DPR seküritizasyon işlemi olmuştur."



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