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Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Şubat ayının son haftası SPK duyurdu! Mogan Enerji, Artemis Halı, Alves Kablo, Oba Makarna, Meysu, Ahlatcı...

Halka arz, şirketlerin sermaye piyasalarında yeni bir döneme adım atmasını ve geniş yatırımcı kitlesine ulaşmasını sağlayan önemli bir finansal süreçtir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından duyurulan halka arz bilgileri, yatırımcılar için potansiyel fırsatların kapılarını aralar. Bu süreç, şirketlerin belli bir kısmının hisselerinin, ilk defa genel yatırımcı kitlesine sunulması anlamına gelir ve bu sayede şirketler sermaye artırımı yapma, yatırımcı tabanını genişletme ve marka değerini yükseltme fırsatı bulurlar.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 10:05 Güncelleme 26 Şubat 2024, 10:05
Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Şubat ayının son haftası SPK duyurdu! Mogan Enerji, Artemis Halı, Alves Kablo, Oba Makarna, Meysu, Ahlatcı...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan şirketlerin halka arz süreci sürüyor. Bor Şeker ve Limak Doğu Anadolu Çimento gibi büyük şirketlerin başarılı halka arzlarından sonra yatırımcılar, bu hafta hangi yeni fırsatları değerlendirebileceklerini merak ediyor.

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Halka arz tarihi: 28-29 Şubat
Talep toplama fiyatı: 11,33 TL
Halka arz sonrası işlem görecek borsa: Yıldız Pazar
Toplam halka arz miktarı: 262 milyon 635 bin TL

ARTEMİS HALI A.Ş.

Halka arz tarihi: 27-28 Şubat
Talep toplama fiyatı: 25,35 TL
Halka arz sonrası işlem görecek borsa: Yıldız Pazar
Toplam halka arz miktarı: 20 milyon TL

OBA MAKARNA

Halka arz tarihi: 22-23 Şubat
Hisse fiyatı: 39,24 TL
Tahsisat: %49 bireysel yatırımcılara, %45 kurumsal yatırımcılara, %5 yurt dışı kurumsal yatırımcılara, %1 Oba Makarnacılık çalışanlarına
Toplam halka arz miktarı: 47.204.809 lot

ALVES KABLO

Halka arz tarihi: 22-23 Şubat
Hisse fiyatı: 19,45 TL
Halka arz büyüklüğü: 778 milyon TL
Tahsisat: %80 yurt içi bireysel yatırımcılara, %20 yurt içi kurumsal yatırımcılara
İşlem göreceği borsa: Ana Pazar (ALVES kodu)

TASLAK HALKA ARZLAR

Şirket Adı Durum
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş. Başvuru Sürecinde
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş. -
Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş. TEKYP
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. KOTON
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Başvuru Sürecinde
Enda Enerji Holding A.Ş. -
Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. Başvuru Sürecinde
Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. -
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. -
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. Başvuru Sürecinde
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Başvuru Sürecinde
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS
Destek Finans Faktoring A.Ş. DSTKF
Birleşim Yeşil Enerji A.Ş. -
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. -
Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş. -
(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. EKIM
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. MRBAS
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. -
Dünya Varlık Yönetim A.Ş. DNYVA
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. Başvuru Sürecinde
Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. -
Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. -
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Başvuru Sürecinde
(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. -
Koç Metalurji A.Ş. -
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. -
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. -
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Başvuru Sürecinde
GFS Holding A.Ş. -
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş. NARFE
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. -
(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş. Başvuru Sürecinde
Yeşil Global Enerji A.Ş. -
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş. -
Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş. Başvuru Sürecinde
Koray Holding A.Ş. -
Sümer Varlık Yönetim A.Ş. SMRVA
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. -
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. -
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş. -
Cem Zeytin A.Ş. -
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. -
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. ALKLC
(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş. -
Alcas Metal Sanayi A.Ş. -
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. -
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş. -
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. -
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. AKCEL
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. TMGSY
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş. TVKDN
Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş. KZLYI
(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. KULE
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. GOLDA
Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş. -
Smm Tekstil A.Ş. SMMAS
Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş. HDMCB
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. CAVDC
Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş. TEZKM
Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş. KAYMT
Netcad Yazılım A.Ş. NETCD

Taslak halka arz, bir şirketin hisselerinin borsada halka arz edilmeden önceki süreci ifade eder. Bu aşama, şirketin halka arz sürecinin hazırlık aşamasıdır ve resmi bir halka arz gerçekleşmeden önce önemli adımlar içerir.

UYARI: Bu ileti, yatırım tavsiyesi sağlama amacını taşımamaktadır. İşbu metin, genel bilgi sağlama, fikir birliği oluşturma veya yatırım kararı almanızı destekleme amacı gütmemektedir. Finansal durumunuz, yatırım hedefleriniz ve risk toleransınızı değerlendirmek adına kendi bağımsız finansal danışmanınızla görüşme yapmanız önemlidir.

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