Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Şubat ayının son haftası SPK duyurdu! Mogan Enerji, Artemis Halı, Alves Kablo, Oba Makarna, Meysu, Ahlatcı...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan şirketlerin halka arz süreci sürüyor. Bor Şeker ve Limak Doğu Anadolu Çimento gibi büyük şirketlerin başarılı halka arzlarından sonra yatırımcılar, bu hafta hangi yeni fırsatları değerlendirebileceklerini merak ediyor.