Listeyi hemen kontrol edin! O kişilerin artık prim gün ihtiyacı yok: Hepsi A’dan Z’ye değişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İşsizlik Sigortası Kanunu ile ilgili önemli değişiklikleri içeren bir kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulduğunu duyurdu. Bu değişiklikler, işsizlik sigortası fonunun daha etkin kullanılmasını ve sigortalıların daha fazla desteklenmesini amaçlıyor.
İşsizlik Sigortası Fonundan Yararlanma Kolaylaşıyor
Bakan Işıkhan, işsizlik sigortası fonundan yararlanma şartlarında yapılan değişikliklere değindi. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için son üç yıl içinde gereken asgari prim ödeme gün sayısının 600 günden 450 güne indirildiğini belirtti. Bu değişiklik, sigortalıların zor zamanlarda daha fazla destek alabilmesini sağlayacak.
Teşvik Süreleri Uzatılıyor
Ayrıca, nitelikli iş gücünün istihdama katılımını desteklemek amacıyla mesleki yeterlilik belgesi olan vatandaşlar ve özel politika gerektiren kadın ve gençler için teşvik başvuru sürelerinin uzatılacağını ifade etti. Bu teşvikler, 31 Aralık 2025 tarihine kadar uygulanacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılabilecek.