2023’te 3 yılın zirvesine ulaştı: 11.1 milyon seyahat 7 milyar dolar harcama





EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Aile ve Gençlik Fonu üzerinden verilecek evlilik kredisinin başvuruları bugün başladı. 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi imkânı, pilot il olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde start aldı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov. tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Gençler bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Evlilik kredisine başvuracak gençlerin yaşlarının 18-29 arasında olması gerekiyor. Resmi nikahtan en az 2, en fazla 6 ay önce başvuru yapılması şart. Ayrıca başvuracak çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor.

LİMAK HALKA ARZA ÇİMENTO İLE BAŞLADI

LİMAK Şirketler Grubu'nun iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz oluyor. Halka arzda talepler dün toplanmaya başladı, 16 Şubat'ta sona erecek. Şirketin sermaye artırımı ve ortak satışı ile yapılacak halka arzında pay başına satış fiyatı 16,20 lira olarak belirlendi. Halka arz sonrası şirketin sermayesinin yaklaşık yüzde 30'una karşılık gelen kısmı borsada işlem görmeye başlayacak. Limak Çimento Grubu CEO'su Erkam Kocakerim, "Halka arz büyüklüğü 2.5 milyar lira olacak" dedi. Limak Doğu Anadolu Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Güzel ise Limak Yenilenebilir Enerji Yatırımları'nın da 2024'te halka arzının planlandığını söyledi.



AKARYAKITTA BANKALARA KOMİSYON İSYANI

Akaryakıt istasyonları ile bankaların kredi kartı komisyonları üzerinden devam eden sıkıntısına çözüm önerisi 'nakit alım' olarak getirildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na yaptığı çağrıda bir çözüm önerisinde bulundu. Nakit ödemelerde yüzde 3'lük kart komisyonunu almayarak bir depoda vatandaşa 2 litre benzini bedavaya verebileceklerini söyleyen Aktaş, diğer türlü kartlı ödemelerde ise 'hizmet bedeli fişi' keserek komisyonun vatandaş tarafından karşılanmasını talep etti.

Barış ŞİMŞEK



TÜRKLERİN ÇÖZÜMÜ DÜNYAYA TANITILDI

Trendyol, 2024 World Governments Summit'te Türk mühendislerin geliştirdiği yerli yapay zeka dil modelini dünyayla paylaştı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki zirvede Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Türkçe ve İngilizce konuşabilen çok yönlü dil modeli 'Trendyol LLM'i tanıttı. Özellikle e-ihracat noktasında şirketlere önemli katkı yapması beklenen ve Meta'nın LLaMa2 modeli üzerine geliştirilen 'Trendyol LLM', açık kaynak olarak Türkiye'deki teknoloji kullanıcılarına sunulacak. Şimdilik genel amaçlı kullanıma göre geliştirilen model, şirketler tarafından kendi amaçlarına göre özelleştirilebilecek.



HİZMET İHRACATINDA 100 MİLYAR $'LIK REKOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildiğini, 2023'ün ikinci yarısında dış ticaret açığındaki düşüş ile cari işlemler hesabında önemli iyileşme gerçekleştiğini kaydetti. Cari işlemler açığının 2023'ün Aralık ayında yüzde 65.2 azalışla 2.1 milyar dolara, 2023'ün tamamındaysa yüzde 8 azalarak 45.2 milyar dolara gerilediğini anımsatan Bakan Bolat, "Hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildi. Cari işlemler açığındaki düşüşün 2024 yılında da devam etmesi bekleniyor" ifadesini kullandı.