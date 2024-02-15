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2023'te 3 yılın zirvesine ulaştı: 11.1 milyon seyahat 7 milyar dolar harcama

Yurt dışına seyahat edenlerin sayısı 2021’de 2 milyon 759 bin 186, 2022’de ise 7 milyon 345 bin 514 iken, 2023’te 11.1 milyonu aştı. İşte sizler için derlediğimiz 15 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Şubat 2024 Güncelleme 15 Şubat 2024, 07:01
2023’te 3 yılın zirvesine ulaştı: 11.1 milyon seyahat 7 milyar dolar harcama

Yurt içinde turizm hareketliliği artarken, Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşların yurt dışı seyahatleri de 2023'te 3 yılın zirvesine ulaştı. Geçen yıl 11 milyon 167 bin 433 vatandaş yurt dışına seyahat etti.

Türk vatandaşları, bu seyahatlerinde 7 milyar 68 milyon 901 bin dolar harcadı. Türklerin yurt dışında yaptığı gayrimenkul yatırımları da 2023'te yüzde 163.7'lik artışla 2 milyar 86 milyon dolara yükseldi. Gayrimenkul yatırımı artarken; Türkiye'nin Yunanistan'a doğrudan yatırımları 2023'te 203 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yunanistan gibi Türklerin ilgi gösterdiği Portekiz'de de doğrudan yatırım rakamının 2023'te 159 milyon dolara yükseldiği görüldü. Son 5 yılda Türkler'in Portekiz'de 800 milyon euroluk ev alımı yaptığı ortaya çıktı.



Türkler'in yurt dışı seyahat nedenleri:
- Gezi: 4 milyon 160 bin 221
- Akraba ziyareti: 2 milyon 416 bin 671
- Eğitim: 150 bin 178
- Sağlık: 12 bin 506
- Dini inanç: 478 bin 892
- Alışveriş: 551 bin 596
- İş ve konferans: 2 milyon 171 bin 945

KRUVAZİYER YOLCU YÜZDE 52 ARTTI
Türkiye'de, 2023'te 19 limana uğrayan kruvaziyer sayısı, önceki yıla göre yüzde 20 artışla bin 192, yolcu sayısı yüzde 52.6 artışla 1 milyon 542 bin 522 oldu. 2023'te yolcu ve gemi trafiğinin en yoğun yaşandığı liman Kuşadası oldu. Kuşadası'na demir atan 531 kruvaziyerle 779 bin 434 yolcu hareketliliği yaşandı. En çok gemi ve yolcunun uğradığı 3 liman, Kuşadası'nın ardından İstanbul ve Bodrum oldu. İstanbul 225 kruvaziyerle 402 bin 729, Bodrum ise 97 kruvaziyerle 101 bin 159 yolcu ağırladı.

'TURİZM VERİLERİ İYİ GİDİYOR'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuşadası'nda turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Turizmde 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir hedefiyle girdikleri yeni yılda ziyaretçi ve rezervasyon rakamlarının iyi gittiğini belirten Bakan Ersoy, "İnşallah bu şekilde devam edersek 2024 hedeflerimizi de rahat bir şekilde gerçekleştireceğimizi umuyoruz" şeklinde konuştu.



EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Aile ve Gençlik Fonu üzerinden verilecek evlilik kredisinin başvuruları bugün başladı. 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi imkânı, pilot il olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde start aldı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov. tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Gençler bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Evlilik kredisine başvuracak gençlerin yaşlarının 18-29 arasında olması gerekiyor. Resmi nikahtan en az 2, en fazla 6 ay önce başvuru yapılması şart. Ayrıca başvuracak çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor.

LİMAK HALKA ARZA ÇİMENTO İLE BAŞLADI
LİMAK Şirketler Grubu'nun iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz oluyor. Halka arzda talepler dün toplanmaya başladı, 16 Şubat'ta sona erecek. Şirketin sermaye artırımı ve ortak satışı ile yapılacak halka arzında pay başına satış fiyatı 16,20 lira olarak belirlendi. Halka arz sonrası şirketin sermayesinin yaklaşık yüzde 30'una karşılık gelen kısmı borsada işlem görmeye başlayacak. Limak Çimento Grubu CEO'su Erkam Kocakerim, "Halka arz büyüklüğü 2.5 milyar lira olacak" dedi. Limak Doğu Anadolu Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Güzel ise Limak Yenilenebilir Enerji Yatırımları'nın da 2024'te halka arzının planlandığını söyledi.

AKARYAKITTA BANKALARA KOMİSYON İSYANI
Akaryakıt istasyonları ile bankaların kredi kartı komisyonları üzerinden devam eden sıkıntısına çözüm önerisi 'nakit alım' olarak getirildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na yaptığı çağrıda bir çözüm önerisinde bulundu. Nakit ödemelerde yüzde 3'lük kart komisyonunu almayarak bir depoda vatandaşa 2 litre benzini bedavaya verebileceklerini söyleyen Aktaş, diğer türlü kartlı ödemelerde ise 'hizmet bedeli fişi' keserek komisyonun vatandaş tarafından karşılanmasını talep etti.
Barış ŞİMŞEK

TÜRKLERİN ÇÖZÜMÜ DÜNYAYA TANITILDI
Trendyol, 2024 World Governments Summit'te Türk mühendislerin geliştirdiği yerli yapay zeka dil modelini dünyayla paylaştı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki zirvede Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Türkçe ve İngilizce konuşabilen çok yönlü dil modeli 'Trendyol LLM'i tanıttı. Özellikle e-ihracat noktasında şirketlere önemli katkı yapması beklenen ve Meta'nın LLaMa2 modeli üzerine geliştirilen 'Trendyol LLM', açık kaynak olarak Türkiye'deki teknoloji kullanıcılarına sunulacak. Şimdilik genel amaçlı kullanıma göre geliştirilen model, şirketler tarafından kendi amaçlarına göre özelleştirilebilecek.

HİZMET İHRACATINDA 100 MİLYAR $'LIK REKOR
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildiğini, 2023'ün ikinci yarısında dış ticaret açığındaki düşüş ile cari işlemler hesabında önemli iyileşme gerçekleştiğini kaydetti. Cari işlemler açığının 2023'ün Aralık ayında yüzde 65.2 azalışla 2.1 milyar dolara, 2023'ün tamamındaysa yüzde 8 azalarak 45.2 milyar dolara gerilediğini anımsatan Bakan Bolat, "Hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildi. Cari işlemler açığındaki düşüşün 2024 yılında da devam etmesi bekleniyor" ifadesini kullandı.

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