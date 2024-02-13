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Emekliye 10.000 TL, %150 zam netleşiyor! EYT, SSK, Bağkur emeklisi yaşadı! 2024 Temmuz zammı + bayram ikramiyesi + refah payı...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak ayında gerçekleşen refah payı ile birlikte maaş artışlarını yüzde 49.25 oranında almıştı. Şimdi ise ikinci bir sürpriz, Temmuz ayındaki ikramiye artışı gündemde. Emeklilerin ikramiye artışıyla ilgili olarak 5 bin TL rakamı ön plana çıkarken, dört ayrı formül de masada duruyor. İşte 2024 emekli ikramiyesi...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 21:47 Güncelleme 13 Şubat 2024, 21:48
Emekliye 10.000 TL, %150 zam netleşiyor! EYT, SSK, Bağkur emeklisi yaşadı! 2024 Temmuz zammı + bayram ikramiyesi + refah payı...

Temmuz ayından önce emekliler 2024 yılının iki bayram ikramiyesini almış olacaklar. Nisan ve Haziran aylarında ödenecek ikramiyeler için zam çalışması da netleşmeye başladı.

2024 EMEKLİ İKRAMİYESİ NETLEŞİYOR

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2024 yılında ikinci bir sürpriz masada: İkramiye artışı! İşte ortaya çıkan dört formül:

Birinci Formül - Zam Artışı: İlk formülde, emeklilerin Ocak ayındaki yüzde 49.25'lik zamı, ikramiyeye de yansıtılarak, mevcut ikramiye 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılabilir. Böylece emekliler, iki bayramda toplamda 6 bin lira ikramiye alabilirler.

  • Mevcut ikramiye: 2.000 TL
  • Toplam mevcut ikramiye: 4.000 TL
  • Artış oranı: %49.25
  • Yeni ikramiye: 3.000 TL
  • Toplam ikramiye: 6.000 TL

İkinci Formül - Enflasyon Artışı: Bu formülde, 2023 yılındaki yüzde 64.77'lik enflasyon oranı dikkate alınarak, ikramiye 2 bin liradan 3 bin 300 liraya çıkarılabilir. Emekliler, iki bayramda toplamda 6 bin 600 lira ikramiye alabilirler.

  • Mevcut ikramiye: 2.000 TL
  • Toplam mevcut ikramiye: 4.000 TL
  • Artış oranı: %64.77
  • Yeni ikramiye: 3.300 TL
  • Toplam ikramiye: 6.600 TL

Üçüncü Formül - İki Kat Artış: Bu formülde, mevcut ikramiye yüzde 100 artırılarak, 2 bin lira olan ikramiye 4 bin liraya çıkarılabilir. Toplam ödenecek miktar ise 8 bin liraya yükselebilir.

  • Mevcut ikramiye: 2.000 TL
  • Toplam mevcut ikramiye: 4.000 TL
  • Artış oranı: %100
  • Yeni ikramiye: 4.000 TL
  • Toplam ikramiye: 8.000 TL

Dördüncü Formül - Cumhuriyetin 100. Yılı İkramiyesi: Bu formülde, Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla verilen 5.000 TL'lik ikramiye yüzde 150 artırılarak 10.000 TL'ye çıkarılabilir. Böylece toplam ikramiye, taban maaşı yakalayacak şekilde düzenlenmiş olacak.

  • Mevcut ikramiye: 2.000 TL
  • Toplam mevcut ikramiye: 4.000 TL
  • Artış oranı: %150
  • Yeni ikramiye: 5.000 TL
  • Toplam ikramiye: 10.000 TL

DUL VE YETİMLERE HİSSE ORANINDA ARTIŞ

📌5 bin lira formülü ile dul ve yetimler için aylık oranı yüzde 75 olanların ödemesini 3 bin 750,

📌Yüzde 50 olanların ikramiyesini 2 bin 500,

📌Yüzde 25 olanların ödemesini bin 250 liraya çıkaracak.

TEMMUZ ZAMMI + REFAH PAYTI BEKLENİYOR!

Ocak artışları memurlar ve memur emeklileri ile eşitlenerek yüzde 49.25 oranında artırıldı. Bir ikinci artış ise Temmuz ayında yapılacak. Temmuz ayında da 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını oluşturacak.
Bunun üzerine refah payı verilmesi de söz konusu olacak.

Ancak Temmuz ayından önce emekliler 2024 yılının iki bayram ikramiyesini almış olacaklar. Nisan ve Haziran aylarında ödenecek ikramiyeler için zam çalışması da netleşmeye başladı. Emekli ikramiyeleri ile ilgili 5'er bin liradan toplam 10 bin lira ödenmesi çalışması öne çıkarken masada dört ayrı formül de bulunuyor. Geçtiğimiz yıl yapılan artışla ikramiye 2 bin liraya çıkartılmış ve 2023 yılında tüm emeklilere iki bayramda 4 bin lira ödenmişti.

EMEKLİYE ÖDEME TAKVİMİ!

Şubat

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine fark yatırılacak.

Nisan

1-9 Nisan: İlk ikramiye ödeme haftası.
10-12 Nisan: Ramazan Bayramı.

Haziran

10-15 Haziran: İkinci ikramiye ödeme haftası.
16-19 Haziran: Kurban Bayramı.

Temmuz

1-5 Temmuz: Memur emeklilerine maaş ay içinde zam farkı.
3 Temmuz: Zamlar açıklanacak.
15 Temmuz: Memurlara zamlı maaş.
17-25 Temmuz: SSK emeklilerine zamlı maaş.
25-28 Temmuz: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.

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