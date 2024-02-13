Emekliye 10.000 TL, %150 zam netleşiyor! EYT, SSK, Bağkur emeklisi yaşadı! 2024 Temmuz zammı + bayram ikramiyesi + refah payı...

Üçüncü Formül - İki Kat Artış: Bu formülde, mevcut ikramiye yüzde 100 artırılarak, 2 bin lira olan ikramiye 4 bin liraya çıkarılabilir. Toplam ödenecek miktar ise 8 bin liraya yükselebilir.

DUL VE YETİMLERE HİSSE ORANINDA ARTIŞ

📌5 bin lira formülü ile dul ve yetimler için aylık oranı yüzde 75 olanların ödemesini 3 bin 750,

📌Yüzde 50 olanların ikramiyesini 2 bin 500,

📌Yüzde 25 olanların ödemesini bin 250 liraya çıkaracak.

TEMMUZ ZAMMI + REFAH PAYTI BEKLENİYOR!

Ocak artışları memurlar ve memur emeklileri ile eşitlenerek yüzde 49.25 oranında artırıldı. Bir ikinci artış ise Temmuz ayında yapılacak. Temmuz ayında da 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını oluşturacak.

Bunun üzerine refah payı verilmesi de söz konusu olacak.

Ancak Temmuz ayından önce emekliler 2024 yılının iki bayram ikramiyesini almış olacaklar. Nisan ve Haziran aylarında ödenecek ikramiyeler için zam çalışması da netleşmeye başladı. Emekli ikramiyeleri ile ilgili 5'er bin liradan toplam 10 bin lira ödenmesi çalışması öne çıkarken masada dört ayrı formül de bulunuyor. Geçtiğimiz yıl yapılan artışla ikramiye 2 bin liraya çıkartılmış ve 2023 yılında tüm emeklilere iki bayramda 4 bin lira ödenmişti.