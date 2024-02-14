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48-50-52 yaş ve üstüne müjde üstüne müjde! 1996 1998 2002 SGK girişi olana piyangonun kralı vurdu

Emeklilik planlaması yaparken karşılaşılan belirsizlikler artık tarih oluyor. SGK'nın sunduğu bu yeni hesaplama tablosu vatandaşların emeklilik yaşını ve prim gün sayısını kolayca öğrenmelerini sağlayarak geleceklerini daha sağlam temellere oturtmalarına yardımcı oluyor. Bu sayede kişiler emeklilik süreçlerini daha bilinçli bir şekilde yönetebilecek ve mali durumlarına uygun planlar yapabilecek. SGK'nın sunduğu hesaplama tablosu sadece genel bilgileri değil, aynı zamanda kişinin özel durumunu da göz önüne alarak daha detaylı bir hesaplama yapma imkanı sunuyor.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 08:41 Güncelleme 14 Şubat 2024, 08:41
48-50-52 yaş ve üstüne müjde üstüne müjde! 1996 1998 2002 SGK girişi olana piyangonun kralı vurdu

Yeni hesaplama tablosu kullanımı kolay bir arayüzle tasarlanıyor. Vatandaşlar resmi internet sitesinden erişebilecekleri bu araç sayesinde sadece birkaç adımda emeklilik yaşlarını ve gerekli prim gün sayılarını öğrenebilecek. Bu da planlama sürecini hızlandırarak daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak sağlayacak.

3600 GÜN PRİMLE EMEKLİLİK

10 yıl (3600 gün) çalışmış veya bu süreye denk borçlanma yapmış sigortalılar için erken emeklilik avantajları da sunuluyor.

1999 SONRASI KISMİ EMEKLİLİK HAKLARI

9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olan vatandaşlar için kısmi emeklilik hakkı da mevcut. Bu hak, 25 yıl hizmet ve 4500 gün prim ödeme şartını içeriyor.

Bu şartları karşılayanlar, ilk sigortalandıkları tarihten itibaren 25 yıl geçtikten ve 4500 gün prim ödedikten sonra emekli olabiliyorlar. Bağ-Kurlu çalışanlar için ise farklı kısmi emeklilik şartları bulunmaktadır.

YAŞTAN EMEKLİLİK KOŞULLARI

Yaştan emeklilik, belirli bir prim günü, sigortalılık süresi ve yaşın doldurulması ile mümkün hale geliyor. 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emeklilik şansı sunan bu sistem, kadın ve erkekler için farklı yaş şartlarına sahip.

Örneğin, 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında şartları yerine getiren erkekler 56, kadınlar ise 52 yaşında emekli olabiliyorlar. Bu tarihler ilerledikçe, emeklilik yaşı da artmaktadır.

KADIN VE ERKEKLERE ERKEN EMEKLİLİK

Kadın çalışanlar, sahip oldukları çocuk sayısına göre doğum borçlanması yaparak, 2160 güne kadar ek prim kazanabiliyorlar. Askerlik borçlanması ise askerlik öncesi sigortalı olarak çalışmış kişilerin emeklilik prim gün sayısını artırmasına olanak tanıyor. Bu, özellikle emeklilik yaşı gelmiş ancak prim günü eksik olan kişiler için büyük bir avantaj sağlıyor.

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