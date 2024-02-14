48-50-52 yaş ve üstüne müjde üstüne müjde! 1996 1998 2002 SGK girişi olana piyangonun kralı vurdu

Bu şartları karşılayanlar, ilk sigortalandıkları tarihten itibaren 25 yıl geçtikten ve 4500 gün prim ödedikten sonra emekli olabiliyorlar. Bağ-Kurlu çalışanlar için ise farklı kısmi emeklilik şartları bulunmaktadır.

YAŞTAN EMEKLİLİK KOŞULLARI Yaştan emeklilik, belirli bir prim günü, sigortalılık süresi ve yaşın doldurulması ile mümkün hale geliyor. 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emeklilik şansı sunan bu sistem, kadın ve erkekler için farklı yaş şartlarına sahip.

Örneğin, 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında şartları yerine getiren erkekler 56, kadınlar ise 52 yaşında emekli olabiliyorlar. Bu tarihler ilerledikçe, emeklilik yaşı da artmaktadır.

KADIN VE ERKEKLERE ERKEN EMEKLİLİK Kadın çalışanlar, sahip oldukları çocuk sayısına göre doğum borçlanması yaparak, 2160 güne kadar ek prim kazanabiliyorlar. Askerlik borçlanması ise askerlik öncesi sigortalı olarak çalışmış kişilerin emeklilik prim gün sayısını artırmasına olanak tanıyor. Bu, özellikle emeklilik yaşı gelmiş ancak prim günü eksik olan kişiler için büyük bir avantaj sağlıyor.