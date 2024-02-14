Ticaret Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmıyor! İki şirkete ceza yağdı

İlanların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne aykırı olduğunu belirleyen Bakanlık, "Fiyat hakkında eksik bilgi vermek veya anlam karışıklığına yol açmak suretiyle tüketiciler yanıltılamaz. Reklamlarda tüketicilerin bilgisine sunulan fiyat, mal veya hizmetin tüm vergiler dâhil toplam satış fiyatı olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu. İlanları yayından kaldırtan kurul, her firmaya 347 bin 128 lira idari para cezası uyguladı.

İKİNCİ EL SATIŞLAR RADARDA

Sabah'ta yer alan habere göre; Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" daha önce alınan kararla 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. Böylece, satın alınan sıfır kilometre araçların 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan ikinci el olarak satılması ile ikinci el araç fiyatlarının sıfır kilometre fiyatlarını geçmesi önlenmiş oldu. Bakanlık eğer ihtiyaç duyarsa bu kararını 1 Temmuz tarihinde 6 ay daha uzatabilme yetkisine de sahip.

"FİYATLARDAKİ KÖPÜK KALKTI"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomobil piyasasında sürdürdükleri denetimlere ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "Fiyatlardaki köpük kalktı, fiyatlar geri gitti. İkinci elde fiyatlarda yüzde 20-25'e varan düşüşler var. Birinci el sıfır araçlarda da yüzde 15-20'ler arasında kampanyalarla indirimler yapılıyor. Bu açıdan piyasanın normale dönmesi, alıcılar ve satıcılar için artık anormal uygulamaların ortadan kalkmasını başarmak önemliydi" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN