Ticaret Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmıyor! İki şirkete ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışlarında fırsatçılara geçit vermiyor.
1 Temmuz 2024'e kadar geçerli olan 6 ay 6 bin kilometre ve ikinci el araçların sıfırından pahalıya satılamayacağı düzenlemeleriyle fiyatlar üzerindeki köpüğü alan bakanlık, ilan sitelerindeki otomobil ilanlarını da radarına aldı.
Son olarak Bakan Otomotiv ve Deluxe Motors isimli iki firmaya 347 biner lira ceza kesen Ticaret Bakanlığı, firmaların satışa sundukları ikinci el otomobil ilanlarına "İlave fiyat eklenecek", "Ekstra donanım fiyata eklenecektir" gibi ifadeler yazarak araçları sıfırından pahalıya satmaya çalıştıklarını tespit etti. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, fahiş fiyatlarla vatandaşı mağdur etmeye çalışan fırsatçılara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Kurul son yaptığı toplantıda "sahibinden. com" isimli ilan sitesinde otomobil ilanı veren Bakan Otomotiv ve Deluxe Motors isimli iki şirkete ceza kesti.
Bakan Otomotiv tarafından verilen ilanın açıklama kısmında, "Aracımızın fiyatı aksesuarsız standart baz model fiyatıdır. Ekstra donanım opsiyonları fiyata eklenecektir" şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edildi.
Deluxe Motors tarafından verilen ilanda ise "İlave fiyat eklenecek! Araçtaki fiyat farkı 108 bin TL'dir. İlandaki fiyata eklenecektir" şeklinde ifadelere yer verildiği belirlendi.