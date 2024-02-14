Sarraflar bile peşinde sakın kimseye kaptırmayın! Her evde bulunuyor %98’inden fazlası altın

Her yıl milyonlarca cep telefonu ve bilgisayar, daha yenileriyle değiştirilmek üzere çöpe atılıyor veya hurdacılara veriliyor. Ancak bu cihazlar içerdikleri altın, paladyum gibi değerli metallerle adeta bir hazine niteliği taşıyor. Günümüzde çevre dostu uygulamaların ön plana çıkmasıyla birlikte bu atıkların doğru şekilde değerlendirilmesi hem çevreyi koruma hem de ekonomik kazanç sağlama açısından büyük bir önem taşıyor.