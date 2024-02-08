Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL yatacak? 2024 Ramazan Bayramı için ödeme tarihi ve miktarı...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK? Ramazan Bayramı'nın arefe günü 9 Nisan'da başlıyor. 10-11-12 Nisan 2024 tarihleri Ramazan Bayramı tarihleri olduğu için 9 Nisan 2024 tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor. Kurban Bayramı'nın arefesi 15 Haziran 2024 günü oluyor. 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihleri de Kurban Bayramı olarak ülkemizde kutlanacak. Böylece Kurban Bayramı ikramiyesi de 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi gerekecek. 2024 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK? Emekli bayram ikramiyesi zammı, 2023 yılında maaş artışları sonrasında açıklanmıştı. Bayram ikramiyeleri 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Ekonomistler bu seneki bayram ikramiyesinin en az 3 bin TL, en fazla 4 bin TL olacağını tahmin ediyor. Buna göre yıllık emekli ikramiyesi 8 bin TL'yi bulabilir.