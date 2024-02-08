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Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL yatacak? 2024 Ramazan Bayramı için ödeme tarihi ve miktarı...

Türkiye'de emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde yeni bir dönem başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinde önemli bir artış olabilir. Işıkhan, "Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz." dedi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 21:24 Güncelleme 08 Şubat 2024, 21:26
Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL yatacak? 2024 Ramazan Bayramı için ödeme tarihi ve miktarı...

Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri, daha önce 2 bin liraya yükseltilmişti. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 4 bin lira olarak ödenen ikramiyeler, 2024 yılında daha da artabilir.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ 2024

Bakan Işıkhan dün gece (8 Şubat 2024) günü katıldığı bri televizyon programında emekli ikramiyesi hakkında şu açıklamalarda buundu:

"Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız"

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı'nın arefe günü 9 Nisan'da başlıyor. 10-11-12 Nisan 2024 tarihleri Ramazan Bayramı tarihleri olduğu için 9 Nisan 2024 tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor.

Kurban Bayramı'nın arefesi 15 Haziran 2024 günü oluyor. 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihleri de Kurban Bayramı olarak ülkemizde kutlanacak. Böylece Kurban Bayramı ikramiyesi de 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi gerekecek.

2024 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, 2023 yılında maaş artışları sonrasında açıklanmıştı. Bayram ikramiyeleri 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Ekonomistler bu seneki bayram ikramiyesinin en az 3 bin TL, en fazla 4 bin TL olacağını tahmin ediyor. Buna göre yıllık emekli ikramiyesi 8 bin TL'yi bulabilir.

Ancak zam sinyali gelmesine rağmen konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmeler haberimizde yer alacak.

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