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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi dahil... 17-18 ila 29 Şubat arasında emekliye 3'ü 1 arada maaş onaylandı

Şubat ayı, emekliler için sevinç ve heyecan dolu bir döneme işaret ediyor. Yeni yılla birlikte zamlı maaşlarını alan emekliler, şimdiye kadar bekledikleri ek ödemeleri de hesaplarına almaya hazırlanıyorlar. Bu dönemde emekliler, toplamda iki ayrı ödeme imkanına sahip olacaklar. Maaş farkını ceplerine koyan emekliler, bir ödeme imkanına daha sahip oluyor. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 09:01 Güncelleme 09 Şubat 2024, 09:03
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi dahil... 17-18 ila 29 Şubat arasında emekliye 3’ü 1 arada maaş onaylandı

Şubat ayıyla birlikte, emekliler için sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Beklenen maaş artışları, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltme yolunda önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, bankaların sunduğu çeşitli promosyonlar da emekliler için ekonomik anlamda önemli bir destek sağlayacak.

Emeklilere Yüksek Avantajlar: Banka Promosyonlarında Yeni Dönem

Emekliler için bankalar arasındaki rekabetin getirdiği avantajlar her geçen gün artıyor. Yapılan son kampanyalarla birlikte, promosyonlardan en üst düzeyde faydalanmak isteyen emekliler için cazip fırsatlar sunuluyor. Mevcut kampanyalara göre, aynı bankada yenileme yapılması durumunda 500 ile 2 bin 500 lira arasında, farklı bir bankaya geçiş yapıldığında ise 8 bin liraya varan tutarlarda avantajlar elde edilebilecek. Ayrıca, ek ürün kampanyalarıyla bu avantajlar daha da artabilecek.

Hangi Banka Ne Veriyor?

DenizBank: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

Fibabanka: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

Garanti BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus. Mobilden maaş taşıma talimatı verenlere ek bonuslar da sunuluyor.

ING: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Otomatik fatura talimatına ek olarak 1.000 liraya kadar ek nakit promosyon sağlanıyor.

İş Bankası: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

Kuveyt Türk: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.

Şekerbank: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

TEB: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

Türkiye Finans: Fatura talimatları ve yedek hesap başvurularına göre 5.000, 6.000, 10.000, 12.500 lira. Ayrıca, her yeni getirilen emekli yakını için 250 lira, maksimum 2.500 lira bonus sunuluyor.

Yapı Kredi: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Yeni emekli müşterilere ek ödül ve fatura ödeme talimatlarına ek bonuslar sağlanıyor.

17 ŞUBAT'TA MAAŞLAR YATACAK

2024 ŞUBAT SSK EMEKLİLERİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

Zamların 17-26'sı arası SSK'lılar, 25'i ile 28'i arası Bağkur'lular maaş gününe yetişmesi planlanıyor.

2024 yılında SSK emeklilerinin Şubat ayı maaş ödeme günleri, tahsis numaralarının son rakamlarına göre belirlenmiştir:

➡Tahsis numarası 9 ile bitenler için: 17 Şubat

➡Tahsis numarası 7 ile bitenler için: 18 Şubat

➡Tahsis numarası 5 ile bitenler için: 19 Şubat

➡Tahsis numarası 3 ile bitenler için: 20 Şubat

➡Tahsis numarası 1 ile bitenler için: 21 Şubat

➡Tahsis numarası 8 ile bitenler için: 22 Şubat

➡Tahsis numarası 6 ile bitenler için: 23 Şubat

➡Tahsis numarası 4 ile bitenler için: 24 Şubat

➡Tahsis numarası 2 ile bitenler için: 25 Şubat

➡Tahsis numarası 0 ile bitenler için: 26 Şubat

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

2024 yılında Bağ-Kur emeklileri için belirlenen maaş ödeme tarihleri şu şekilde:

➡Tahsis numarası 9, 7 ve 5 ile bitenler için: 25 Şubat

➡Tahsis numarası 3 ve 1 ile bitenler için: 26 Şubat

➡Tahsis numarası 8, 6 ve 4 ile bitenler için: 27 Şubat

➡Tahsis numarası 2 ve 0 ile bitenler için: 28 Şubat

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