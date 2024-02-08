AİLE VE GENÇLİK FONU ŞARTLARI! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarihi duyurdu! 150 bin TL faizsiz kredi, annelere esnek çalışma...

Aile ve Gençlik Fonu için beklenen tarihle ilgili de bilgi veren Bakan Göktaş, önemli bir adım atılarak fonun hayata geçirileceği tarihi duyurdu.

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin müjdeli bir haber verdi. Başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını duyuran Bakan, gençlere faizsiz kredi imkanı sunacaklarını ifade etti. Ayrıca, depremzedeler için yapılan çalışmalar kapsamında sosyal desteklerin ve yardımların devam ettiğini vurguladı.