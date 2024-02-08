AİLE VE GENÇLİK FONU ŞARTLARI! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarihi duyurdu! 150 bin TL faizsiz kredi, annelere esnek çalışma...

Aile ve Gençlik Fonu için beklenen tarihle ilgili de bilgi veren Bakan Göktaş, önemli bir adım atılarak fonun hayata geçirileceği tarihi duyurdu.
Aile ve Gençlik Fonu için beklenen tarihle ilgili de bilgi veren Bakan Göktaş, önemli bir adım atılarak fonun hayata geçirileceği tarihi duyurdu.
AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin müjdeli bir haber verdi.
Başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını duyuran Bakan, gençlere faizsiz kredi imkanı sunacaklarını ifade etti. Ayrıca, depremzedeler için yapılan çalışmalar kapsamında sosyal desteklerin ve yardımların devam ettiğini vurguladı.
AİLE VE GENÇLİK FONU ÇALIŞMALARI
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında faizsiz evlilik kredisi detayları netleşti. Deprem bölgesinde yaşayan gençlere öncelik tanınacak olan bu kredi, ilk 2 yılı ödemesiz, sonrasında 4 yıl geri ödeme şartıyla 150 bin lira olarak belirlendi.
🔴 Başvurular 15 Şubat'ta başlayacak ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
🔴 Kredinin aylık taksiti 3,125 TL olacak.
🔴 Deprem bölgesindeki gençlerin yanı sıra, diğer bölgelere de planlanan kredi desteğinin sene sonu ya da gelecek sene itibarıyla yaygınlaştırılması bekleniyor.
KADINLARA YÖNELİK İYİLEŞTİRME
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş geçtiğimiz kasım ayında kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapmak durumunda kalmaması için esnek ve uzaktan çalışma, hibrit çalışma modelleri ve mahalle tipi kreşler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.