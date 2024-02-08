Emekliye 13. maaş hesabı geldi! SGK-SSK, Bağ-Kur'luya 8 bin lira ek ödeme o tarihte hesaba geçecek! 64.77'lik enflasyon artışı dahil...

Ocak ayında tüm emeklilerin maaşına yüzde 49.25'lik bir artış yansıtıldı. Bu önemli gelişmeyle birlikte, en düşük aylık ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Emekliler, bu artışları cebine koyarken, yaklaşan bayram ikramiyelerine dair beklentilerini artırdı. Peki, emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Promosyon miktarları arttı mı, son durum ne? İşte emekliye yapılan ek ödemelere dair detaylar...
Tüm emeklilerin maaşına Ocak'ta yüzde 49.25 artış yansıtıldı, en düşük aylık ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Emekliler bu artışları cebine koyarken, gözler yaklaşan bayram ikramiyelerine çevrildi.
İlki Nisan'da ödenecek ikramiyede artış gündeme geldi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyede artış talebine dair soru üzerine, "Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanımız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede, çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz" dedi.