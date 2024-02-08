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Emekliye 13. maaş hesabı geldi! SGK-SSK, Bağ-Kur'luya 8 bin lira ek ödeme o tarihte hesaba geçecek! 64.77'lik enflasyon artışı dahil...

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği bayram ikramiyesi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşan bayram öncesi hükümetten gelen sinyallere göre, ikramiye tutarında artışa gidilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda, 4 farklı formül masada değerlendiriliyor. Öte yandan hesaplamalarda 8 bin lira toplam ödeme tutarı dikkat çekiyor. İşte emekliye maaş ve ikramiye için yeni hesaplama tabloları haberimizde...

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 06:37 Güncelleme 08 Şubat 2024, 06:40
Emekliye 13. maaş hesabı geldi! SGK-SSK, Bağ-Kur’luya 8 bin lira ek ödeme o tarihte hesaba geçecek! 64.77’lik enflasyon artışı dahil... 1

Ocak ayında tüm emeklilerin maaşına yüzde 49.25'lik bir artış yansıtıldı. Bu önemli gelişmeyle birlikte, en düşük aylık ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Emekliler, bu artışları cebine koyarken, yaklaşan bayram ikramiyelerine dair beklentilerini artırdı. Peki, emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Promosyon miktarları arttı mı, son durum ne? İşte emekliye yapılan ek ödemelere dair detaylar...

Emekliye 13. maaş hesabı geldi! SGK-SSK, Bağ-Kur’luya 8 bin lira ek ödeme o tarihte hesaba geçecek! 64.77’lik enflasyon artışı dahil... 2

Tüm emeklilerin maaşına Ocak'ta yüzde 49.25 artış yansıtıldı, en düşük aylık ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Emekliler bu artışları cebine koyarken, gözler yaklaşan bayram ikramiyelerine çevrildi.

Emekliye 13. maaş hesabı geldi! SGK-SSK, Bağ-Kur’luya 8 bin lira ek ödeme o tarihte hesaba geçecek! 64.77’lik enflasyon artışı dahil... 3

İlki Nisan'da ödenecek ikramiyede artış gündeme geldi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyede artış talebine dair soru üzerine, "Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanımız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede, çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz" dedi.

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