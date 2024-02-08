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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu!

İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL tarafından hazırlanan 29 Ocak-4 Şubat tarihli günlük uçuş raporunda, günlük ortalama bin 309 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük 614 uçuşla Avrupa'daki en yoğun 10 havalimanı arasında yer aldı.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 19:59 Güncelleme 08 Şubat 2024, 19:59
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu!

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı EUROCONTROL, 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasındaki Avrupa Havacılık Raporunu yayımlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 309 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama bin 219 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı ile bin 180 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı izledi.

Avrupa'nın en yoğun havalimanlarının belirlendiği listede, günlük ortalama 614 uçuşla Sabiha Gökçen Havalimanı ise 10'uncu sırada yer aldı.

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