Baştan aşağı değiştirildi, e-Devlet’ten yapılabilecek! Sosyal yardım ödemesini PTT’den alanlara hediye gibi haber! TC NO sonu 0, 2, 4, 6, 8 ise Aile destek...

PTT'DEN ÇEKENLER DİKKAT!

Türkiye'de sosyal yardım ödemeleri, PTT'nin e-Devlet platformu üzerinden daha da erişilebilir hale geliyor. PTT AŞ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak yurt içi ve dışında bankacılık, posta ve kargo hizmetleri sunan bir şirket olarak, müşterilerine daha hızlı ve pratik bir şekilde hizmet sunmak amacıyla dijitalleşme çalışmalarını sürdürüyor.