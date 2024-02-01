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Baştan aşağı değiştirildi, e-Devlet'ten yapılabilecek! Sosyal yardım ödemesini PTT'den alanlara hediye gibi haber! TC NO sonu 0, 2, 4, 6, 8 ise Aile destek...

Türkiye genelinde sosyal yardım alanları sevindirecek bir gelişme! PTT iş yerlerindeki kurum ödemeleri alanların artık uğraşmasına gerek kalmıyor. İşte destek ödemesi alanların işini kolaylaştıracak o detay...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 20:27 Güncelleme 01 Şubat 2024, 20:34
Baştan aşağı değiştirildi, e-Devlet’ten yapılabilecek! Sosyal yardım ödemesini PTT’den alanlara hediye gibi haber! TC NO sonu 0, 2, 4, 6, 8 ise Aile destek...

Türkiye'de kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi adına atılan adımlar kapsamında, PTT AŞ'nin e-Devlet platformu üzerinden sunduğu hizmetlerde önemli gelişmeler yaşandı.

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ

450 TL ve altı

1.250

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı

1.100

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı

950

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az

850

20224 ÇOCUK DESTEK ÖDEMELERİ

Hanedeki Çocuk Sayısı

Aylık Destek Tutarı (TL)

1-2 çocuklu hanelere

350

3 çocuklu hanelere

450

4 çocuklu hanelere

550

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere

650

SOSYAL YARDIM İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

E-DEVLET AİLE DESTEK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ŞARTLAR

Başvuran kişinin;

  • Türk vatandaşı olmaması,
  • Mavi Kart sahibi olması,
  • Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
  • 18 yaşından küçük olması,
  • Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

PTT'DEN ÇEKENLER DİKKAT!

Türkiye'de sosyal yardım ödemeleri, PTT'nin e-Devlet platformu üzerinden daha da erişilebilir hale geliyor. PTT AŞ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak yurt içi ve dışında bankacılık, posta ve kargo hizmetleri sunan bir şirket olarak, müşterilerine daha hızlı ve pratik bir şekilde hizmet sunmak amacıyla dijitalleşme çalışmalarını sürdürüyor.

E-DEVLET'TEN ANINDA HESAPTA

Artık hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemelerini PTT iş yerlerine gitmeye gerek kalmadan e-Devlet üzerinden alabilecekler. PTT'nin sunduğu çevrim içi hizmetler arasında, adlarına yatırılan kurum ödemelerini sorgulama, hesaba aktarma ve fatura ödeme işlemleri bulunuyor.

E-Devlet üzerinden PTT'nin hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcılar, doğrudan e-Devlet kanalı üzerinden arama yaparak ya da kurumlar sekmesinde PTT'nin listelenen hizmetlerine ulaşabilecekler.

Ayrıca PTT'nin internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulaması üzerinden de "Sosyal Yardım Ödemeleri" butonuna tıklayarak hizmetlere erişim sağlanabilecek.

Hak sahipleri, e-Devlet üzerinden PTT'nin sunduğu hizmetler aracılığıyla kurum ödemelerini sorgulayabilecek, hesaplarına aktarabilecek ve elektrik, doğal gaz fatura ödemelerini online olarak gerçekleştirebilecekler. Bu dijitalleşme sayesinde iş yerlerindeki yoğunluk azalacak ve vatandaşlar zamandan tasarruf edebilecekler.

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