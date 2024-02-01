Baştan aşağı değiştirildi, e-Devlet’ten yapılabilecek! Sosyal yardım ödemesini PTT’den alanlara hediye gibi haber! TC NO sonu 0, 2, 4, 6, 8 ise Aile destek...

PTT'DEN ÇEKENLER DİKKAT!
Türkiye'de sosyal yardım ödemeleri, PTT'nin e-Devlet platformu üzerinden daha da erişilebilir hale geliyor. PTT AŞ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak yurt içi ve dışında bankacılık, posta ve kargo hizmetleri sunan bir şirket olarak, müşterilerine daha hızlı ve pratik bir şekilde hizmet sunmak amacıyla dijitalleşme çalışmalarını sürdürüyor.
E-DEVLET'TEN ANINDA HESAPTA
Artık hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemelerini PTT iş yerlerine gitmeye gerek kalmadan e-Devlet üzerinden alabilecekler. PTT'nin sunduğu çevrim içi hizmetler arasında, adlarına yatırılan kurum ödemelerini sorgulama, hesaba aktarma ve fatura ödeme işlemleri bulunuyor.
E-Devlet üzerinden PTT'nin hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcılar, doğrudan e-Devlet kanalı üzerinden arama yaparak ya da kurumlar sekmesinde PTT'nin listelenen hizmetlerine ulaşabilecekler.
Ayrıca PTT'nin internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulaması üzerinden de "Sosyal Yardım Ödemeleri" butonuna tıklayarak hizmetlere erişim sağlanabilecek.
Hak sahipleri, e-Devlet üzerinden PTT'nin sunduğu hizmetler aracılığıyla kurum ödemelerini sorgulayabilecek, hesaplarına aktarabilecek ve elektrik, doğal gaz fatura ödemelerini online olarak gerçekleştirebilecekler. Bu dijitalleşme sayesinde iş yerlerindeki yoğunluk azalacak ve vatandaşlar zamandan tasarruf edebilecekler.