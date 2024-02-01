37 il ve İzmir, Balıkesir, Ankara’da çok ucuza arsa! Kenarda köşede 15-20 bini olanlara müjde! Milli Emlak’tan dev ilan: 200,400,800 m² araziler...

2024 yılında, Milli Emlak tarafından birçok ilde satışa sunulan binlerce metrekarelik arsalar, yatırımcılara muazzam fırsatlar sunuyor. Kenarda köşede biriktirdiğiniz 15-20 bin TL'nizi değerlendirmek istiyorsanız, şimdi harekete geçme zamanı!
2024 yılında, Milli Emlak tarafından birçok ilde satışa sunulan binlerce metrekarelik arsalar, yatırımcılara muazzam fırsatlar sunuyor. Kenarda köşede biriktirdiğiniz 15-20 bin TL'nizi değerlendirmek istiyorsanız, şimdi harekete geçme zamanı!
📌 İZMİR TİRE'DE 41 BİN TL'YE 8 BİN TL TEMİNATLA SATILIK ARAZİ
Emlak yatırımlarınız için kaçırılmayacak bir fırsat sizi bekliyor! Milli Emlak, İzmir'in gözde ilçelerinden Tire'de, 222,42 m² uygun yüzölçümüne sahip bir arsayı satışa çıkarıyor. İşte detaylar;
Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺41.000,00
Teminat Bedeli: ₺8.200,00
Uygun Yüzölçümü: 222,42 m²
İhale Tarihi: 06/02/2024
İhale Saati: 11:30
İhale Yeri: İzmir / Tire
💰 MİLLİ EMLAK ÖDEME KOLAYLIKLARI
Peşin Ödeme İndirimi (%20): Satış bedelinin tamamını peşin olarak ödeyerek %20 indirimden faydalanabilirsiniz.
Taksit İmkanları: %25'i peşin alınan taşınmazın geriye kalan kısmı, azami iki yıl içerisinde ve üçer aylık dönemler itibariyle sekiz eşit taksitte ödenebilme olanağı sunulmaktadır.
KDV Muafiyeti: Satış işlemi sırasında KDV muafiyeti uygulanmaktadır, bu da satış bedeli üzerinden KDV ödememeniz anlamına gelir.
Vergi, Resim ve Harç Muafiyeti: Düzenlenen belgeler için vergi, resim ve harçtan muafiyet sağlanmaktadır, böylece ek maliyetlerden kaçınılmış olur.
Emlak Vergisi Muafiyeti (5 Yıl): Satışı yapılan taşınmazın, satışı takip eden beş yıl süresince emlâk vergisinden muafiyet sağlanmaktadır, bu da uzun vadeli bir mali avantajdır.
MİLLİ EMLAK ARAZİSİ NASIL ALINIR?
Hazine'ye ait taşınmazları satın almak istiyorsanız, başvurunuzu il, ilçe, mahalle/köy, ada, parsel numarasını içeren bir dilekçe ile gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınızı, taşınmazın bulunduğu il ve ilçede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne veya ilçelerde Kaymakamlıklara yapabilirsiniz.
Ayrıca, elektronik başvuru için www.milliemlak.gov.tr adresini ziyaret edebilir ve e-devlet şifresiyle giriş yaparak başvurunuzu online olarak gerçekleştirebilirsiniz.
Hazine Taşınmazları satışa çıkarılma ve satış bilgilerine ulaşmak için ise yine www.milliemlak.gov.tr adresini ziyaret edebilir, güncel satış ilanları ve detaylarına erişim sağlayabilirsiniz.