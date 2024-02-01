37 il ve İzmir, Balıkesir, Ankara’da çok ucuza arsa! Kenarda köşede 15-20 bini olanlara müjde! Milli Emlak’tan dev ilan: 200,400,800 m² araziler...

KDV Muafiyeti: Satış işlemi sırasında KDV muafiyeti uygulanmaktadır, bu da satış bedeli üzerinden KDV ödememeniz anlamına gelir. Vergi, Resim ve Harç Muafiyeti: Düzenlenen belgeler için vergi, resim ve harçtan muafiyet sağlanmaktadır, böylece ek maliyetlerden kaçınılmış olur. Emlak Vergisi Muafiyeti (5 Yıl): Satışı yapılan taşınmazın, satışı takip eden beş yıl süresince emlâk vergisinden muafiyet sağlanmaktadır, bu da uzun vadeli bir mali avantajdır.

MİLLİ EMLAK ARAZİSİ NASIL ALINIR? Hazine'ye ait taşınmazları satın almak istiyorsanız, başvurunuzu il, ilçe, mahalle/köy, ada, parsel numarasını içeren bir dilekçe ile gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınızı, taşınmazın bulunduğu il ve ilçede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne veya ilçelerde Kaymakamlıklara yapabilirsiniz.