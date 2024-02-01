1 ŞUBAT 2024 piyasalarda gün sonu | Borsa İstanbul’dan yeni rekor! İşte döviz, altın ve BIST 100’de son durum

Gün içinde en düşük 8.514,47, en yüksek 8.682,35 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,76 artışla 8.646,12 puandan tamamladı.





Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,94, sanayi endeksi yüzde 2,13, teknoloji endeksi yüzde 1,31, hizmetler endeksi yüzde 0,82 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 143,82 puan ve yüzde 1,58 kazançla 9.246,95 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 91'i prim yaptı, 8'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.