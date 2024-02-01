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1 ŞUBAT 2024 piyasalarda gün sonu | Borsa İstanbul'dan yeni rekor! İşte döviz, altın ve BIST 100'de son durum

Borsa İstanbul günü yeni rekorla kapattı. Gün içinde en düşük 8.514,47, en yüksek 8.682,35 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,76 artışla 8.646,12 puandan tamamladı. Peki döviz ve altında son durum ne? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 18:48 Güncelleme 01 Şubat 2024, 18:50
1 ŞUBAT 2024 piyasalarda gün sonu | Borsa İstanbul’dan yeni rekor! İşte döviz, altın ve BIST 100’de son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 149,46 puan artarak 8.646,12 puandan kapandı.

▶️ Piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne?



BIST 100 endeksi, güne 17,80 puan ve yüzde 0,21 artışla 8.514,47 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.514,47, en yüksek 8.682,35 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,76 artışla 8.646,12 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,94, sanayi endeksi yüzde 2,13, teknoloji endeksi yüzde 1,31, hizmetler endeksi yüzde 0,82 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 143,82 puan ve yüzde 1,58 kazançla 9.246,95 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 91'i prim yaptı, 8'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



ALTININ ONS FİYATI 2048 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2048 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,4 azalışla 1 milyon 983 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,36'dan bileşik getirisi de yüzde 43,24'ten gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,2851 lira, satışta 30,4065 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,2740 lira, satışta 30,3953 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2670, dolar/yen paritesi de 146,60 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 artışla 81,2 dolardan işlem görüyor.

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