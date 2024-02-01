2.160 gün borçlanma avansı veriliyor! Erken emeklilikte 6 yıl öne çekme formülü! 20 yıl, 48 yaş ve 5525 prim gün şartıyla...

Çalışan anneler için emeklilik şartlarına önemli bir istisna daha ekleniyor. Artık anneler de, erkek meslektaşları gibi askerlik borçlanması yaparak erken emeklilik hakkına sahip olabilecekler.

📌 Özellikle staj veya çıraklık döneminde sigortalı çalışmaya başlanan kadınlar için doğum borçlanması, emeklilik şartlarını geriye çekme fırsatı sunuyor. Eğer bu dönemde doğumlar gerçekleşmişse, borçlanma ile sigorta başlangıcı geri çekilebiliyor. Bu da yaş ve prim şartlarını düşürerek erken emeklilik kapılarını aralıyor.

48 YAŞINDA EMEKLİLİK!

📌 Bir örnekle açıklayalım: 20 Mayıs 1991'de staj sigortası yapılan bir kadın çalışan, daha sonra 20 Mayıs 1994'te sigortalı olarak çalışmaya başlıyor. Emeklilik şartları 20 yıl, 50 yaş ve 5675 gün olarak belirleniyor. Ancak 20 Mayıs 1992'de bir doğum yapmışsa, yapacağı 720 gün (2 yıl) borçlanma ile işe başlangıç tarihi 20 Mayıs 1992'ye geri çekilerek emeklilik şartları 20 yıl, 48 yaş ve 5525 gün oluyor. Böylece 2 yıl erken emeklilik sağlanmış oluyor.

📌 Doğum borçlanması için, işe giriş tarihi ve çocukların doğum tarihlerine dikkat etmek gerekiyor. Çocuklar sigortadan sonra dünyaya gelmişse, SGK müdürlüklerine başvurarak dilekçe verilebiliyor. Dilekçe vermeden önce eksik prim durumunu kontrol etmek ise önemli bir adım.