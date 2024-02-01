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2.160 gün borçlanma avansı veriliyor! Erken emeklilikte 6 yıl öne çekme formülü! 20 yıl, 48 yaş ve 5525 prim gün şartıyla...

Türkiye'de çalışan anneler için emeklilik şartlarına bir kolaylık daha ekleniyor. Erkek sigortalılara tanınan askerlik borçlanmasının bir benzeri olarak, annelere de özel bir imkan sunuluyor. Anneler, sigorta kapsamına girdikten sonra dünyaya gelen üç çocukları için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanabiliyorlar. İşte erken emeklilik için tüm formüller...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 18:39 Güncelleme 01 Şubat 2024, 18:39
2.160 gün borçlanma avansı veriliyor! Erken emeklilikte 6 yıl öne çekme formülü! 20 yıl, 48 yaş ve 5525 prim gün şartıyla...

Çalışan anneler için emeklilik şartlarına önemli bir istisna daha ekleniyor. Artık anneler de, erkek meslektaşları gibi askerlik borçlanması yaparak erken emeklilik hakkına sahip olabilecekler.

ANNELERE BORÇLANMA HAKKI VERİLİYOR!

📌 Özellikle staj veya çıraklık döneminde sigortalı çalışmaya başlanan kadınlar için doğum borçlanması, emeklilik şartlarını geriye çekme fırsatı sunuyor. Eğer bu dönemde doğumlar gerçekleşmişse, borçlanma ile sigorta başlangıcı geri çekilebiliyor. Bu da yaş ve prim şartlarını düşürerek erken emeklilik kapılarını aralıyor.

48 YAŞINDA EMEKLİLİK!

📌 Bir örnekle açıklayalım: 20 Mayıs 1991'de staj sigortası yapılan bir kadın çalışan, daha sonra 20 Mayıs 1994'te sigortalı olarak çalışmaya başlıyor. Emeklilik şartları 20 yıl, 50 yaş ve 5675 gün olarak belirleniyor. Ancak 20 Mayıs 1992'de bir doğum yapmışsa, yapacağı 720 gün (2 yıl) borçlanma ile işe başlangıç tarihi 20 Mayıs 1992'ye geri çekilerek emeklilik şartları 20 yıl, 48 yaş ve 5525 gün oluyor. Böylece 2 yıl erken emeklilik sağlanmış oluyor.

📌 Doğum borçlanması için, işe giriş tarihi ve çocukların doğum tarihlerine dikkat etmek gerekiyor. Çocuklar sigortadan sonra dünyaya gelmişse, SGK müdürlüklerine başvurarak dilekçe verilebiliyor. Dilekçe vermeden önce eksik prim durumunu kontrol etmek ise önemli bir adım.

📌 Çocuklar arasındaki yaş farkına göre borçlanma süresi esneklik gösteriyor. Eğer çocukların arasındaki yaş farkı 2 yıldan azsa, bu fark kadar borçlanma yapmak mümkün.

ERKEN EMEKLİLİİK YOLLARI

Malulen Emeklilik

Sürekli rahatsızlık veya engeli bulunan bireyler için tanınan bu hakkın temelinde, çalışma gücünün kaybedilmesi yatar. Engelli emekliliği, vergi indiriminden sonra, en az %40 iş göremezlik şartı ile mümkündür. İşe giriş tarihlerine bağlı olarak, 3600 ila 4680 gün arasında prim ödeme şartı aranır.

Yüzde 60 İşgücü Kaybı ve Emeklilik

İş kazaları veya rahatsızlıklar sonucu iş gücünün en az %60'ını kaybeden bireyler için sağlanan bu imkan, en az 1800 gün prim ödeme şartı ile malulen emeklilik hakkı tanır.

Yaş Şartıyla Emeklilik

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapmış kişiler, 3600 gün prim ödemesi ve 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayarak, yaş şartını yerine getirerek emeklilik hakkı kazanabilirler. Bu yöntem, kısmi emeklilik olarak da bilinir.

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