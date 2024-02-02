Bor Şeker, Pasifik Donanım, Limak, Rönesans SPK onayı geldi! 2024 Şubat halka arz takvimi! 1 lot kaç para?

TASLAK HALKA ARZLAR
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.
Enda Enerji Holding A.Ş.
Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ALNUS
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DSTKF
Destek Finans Faktoring A.Ş.
Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.
Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.
EKIM
(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.
MRBAS
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
KOTON
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
DNYVA
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.