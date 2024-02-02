;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bor Şeker, Pasifik Donanım, Limak, Rönesans SPK onayı geldi! 2024 Şubat halka arz takvimi! 1 lot kaç para?

Türkiye'nin finans düzenleyicisi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2024 yılının açılışını halka arz piyasasında yeni onaylar vererek yapmıştır. Bu kapsamda, Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ ile Bor Şeker AŞ isimli şirketlerin halka arz için yaptıkları başvurular, SPK'nın incelemesi sonucu olumlu bulundu. Peki Bor Şeker, Pasifik Donanım, Limak, Rönesans halka arz ne zaman?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 09:24 Güncelleme 02 Şubat 2024, 09:24
Bor Şeker, Pasifik Donanım, Limak, Rönesans SPK onayı geldi! 2024 Şubat halka arz takvimi! 1 lot kaç para?

Sermaye Piyasası Kurulu, Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ ve Bor Şeker AŞ'nin halka arz başvurularını onayladı. SPK'nın 2024 yılında verdiği ilk halka arz onayları, yatırımcıların dikkatini çeken bu iki şirketin hisselerini kamuya açma sürecini başlatıyor. İşte 2024 halka arz takvimi...

BOR ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bor Şeker A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. Bor Şeker halka arz yoluyla hisse fiyatı 26,54 TL'den talep toplayacak. Şirketin halka arz tarihleri ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Halka arzın önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZI EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 35 olacak. Şirket payları eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak. Aracı kurum Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak.

TASLAK HALKA ARZLAR

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.

Enda Enerji Holding A.Ş.

Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALNUS
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DSTKF
Destek Finans Faktoring A.Ş.

Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.

Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.

EKIM
(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.

MRBAS
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

KOTON
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

DNYVA
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.

Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

Bankalar duyurdu ATMden para çekenleri bekleyen gizli tehlike bulundu! Bu hatayı yapan herkes...Bankalar duyurdu ATMden para çekenleri bekleyen gizli tehlike bulundu! Bu hatayı yapan herkes...
Bankalar duyurdu ATM'den para çekenleri bekleyen gizli tehlike bulundu! Bu hatayı yapan herkes...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kılıçdaroğlu ’intikam üssü’nden ilan etti! Yerel seçimde CHP’ye saha desteği yok... Akşener’in yanında saf tuttu
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydan geri dönüyor! Yolculuk saat kaçta başlayacak? Dragon kapsülü nereye inecek?
CHP ile İYİ Parti arasında afiş kavgası| İmamoğlu’nun sözleri İYİ Parti’yi çılgına çevirdi | İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun takvim.com.tr’den bombaladı!
Başkan Erdoğan sahaya iniyor! Önce ilçe belediye başkan adayları sonra miting maratonu
ABD’li firmadaki rehine krizi 10 saat sürdü! Polis ekipleri İbrahim Y.’yi gözaltına aldı: Söyleyin açılsın yoksa çıkamayacağız
Emekliye ek zam farkı! Siz sordunuz TAKVİM cevapladı: Ödemeler ne zaman yapılacak? Yeni aylık ve fark hesabı nasıl olacak? Kim, ne kadar alacak?
CHP’li belediye yine ağaç katliamına imza attı! Kepçelerle söktüler
CHP’deki yönetim krizinde fondaşlar birbirine girdi! Barış Yarkadaş Şaban Sevinç’e patladı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i yerden yere vurdu
Fenerbahçe’den Mikkel Damsgaard hamlesi! Temas kuruldu
Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’un katıldığı etkinlik programına telefonla bağlandı
Başkan Erdoğan’dan Diyanet Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Merasiminde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Bakan Koca acı haberi duyurdu! İzmir’de taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti
CANLI TAKİP | Gazze’de ateşkes kararı! Al Jazeera: İsrail kabul etti
Filozof Ramazan lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin’in katil zanlısı yakalandı!
ABD medyasında Türkiye vurgulu Orta Doğu analizi: Yalnızca Orta Doğu düzeltebilir
SON DAKİKA