Bor Şeker, Pasifik Donanım, Limak, Rönesans SPK onayı geldi! 2024 Şubat halka arz takvimi! 1 lot kaç para?

Sermaye Piyasası Kurulu, Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ ve Bor Şeker AŞ'nin halka arz başvurularını onayladı. SPK'nın 2024 yılında verdiği ilk halka arz onayları, yatırımcıların dikkatini çeken bu iki şirketin hisselerini kamuya açma sürecini başlatıyor. İşte 2024 halka arz takvimi...