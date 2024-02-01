Emeklilikte primi eksik olana şans döndü! Başvurmak isteyene 3 aylık süre verildi! 6 yıl erken...

1 Ocak'ta gerçekleşen asgari ücret artışı, borçlanma ve ihyada kullanılan tutarları da artırdı. Bu artışın etkisiyle doğum, askerlik, yurt dışı borçlanmaları ile ihyada kullanılan en düşük tutarlar güncellendi. Özellikle 1 Ocak itibariyle başvuranlar için 1 aylık doğum/askerlik borçlanması 4 bin 292 liradan 6 bin 400 liraya, yurt dışı borçlanması 6 bin 36 liradan 9 bin 1 liraya, ihya ise 4 bin 628 liradan 6 bin 900 liraya yükseldi.
2024 yılı başında borçlanma ve ihyada tutarlar, belirli bir süre içinde yükselirken, bu durum 1 Ocak tarihinden önce başvuranları etkiliyor. Yapılan güncellemelerle birlikte, başvurulara göre değişen süreler içerisinde ödemelerin yapılması gerekiyor. Tebligat tarihinden itibaren kiminde 1 aylık, kiminde ise 3 aylık süre bulunuyor.
EYT düzenlemesiyle 2023'te yaklaşık 2 milyon kişi emekli olurken, bu yıl sayı daha da artacak. Emeklilik için gerekli primi tamamlamanın en önemli yollarından birini borçlanma ve ihya oluşturacak.
Asgari ücretin 1 Ocak'ta yüzde 49 artışla brüt 13 bin 414 liradan 20 bin liraya yükselmesi borçlanma ve ihya tutarlarını yükseltti. Ancak 1 Ocak'tan önce başvuranlara, süresi içerisinde ödemesini gerçekleştirirse, yüzde 49 artıştan etkilenmeden emeklilik yolu açılacak.
BORÇLANMA VE İHYA TUTARLARI NASIL DEĞİŞTİ?
Doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar brüt asgari ücretin yüzde 32'si, yurt dışı borçlanmasında yüzde 45'i, ihyada ise yüzde 34.5'i oluyor. 1 Ocak itibariyle başvuranlar için 1 aylık doğum/ askerlik borçlanması 4 bin 292 liradan 6 bin 400, yurt dışı borçlanması 6 bin 36 liradan 9 bin 1, ihya da 4 bin 628 liradan 6 bin 900 liraya yükseldi. 18 aylık askerlik borçlanmasında 37 bin 946, 2 yıllık 1 çocuk borçlanmasında 50 bin 595 lira fark ortaya çıktı.