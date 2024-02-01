Emeklilikte primi eksik olana şans döndü! Başvurmak isteyene 3 aylık süre verildi! 6 yıl erken...

1 Ocak'ta gerçekleşen asgari ücret artışı, borçlanma ve ihyada kullanılan tutarları da artırdı. Bu artışın etkisiyle doğum, askerlik, yurt dışı borçlanmaları ile ihyada kullanılan en düşük tutarlar güncellendi. Özellikle 1 Ocak itibariyle başvuranlar için 1 aylık doğum/askerlik borçlanması 4 bin 292 liradan 6 bin 400 liraya, yurt dışı borçlanması 6 bin 36 liradan 9 bin 1 liraya, ihya ise 4 bin 628 liradan 6 bin 900 liraya yükseldi.

2024 yılı başında borçlanma ve ihyada tutarlar, belirli bir süre içinde yükselirken, bu durum 1 Ocak tarihinden önce başvuranları etkiliyor. Yapılan güncellemelerle birlikte, başvurulara göre değişen süreler içerisinde ödemelerin yapılması gerekiyor. Tebligat tarihinden itibaren kiminde 1 aylık, kiminde ise 3 aylık süre bulunuyor.

EYT düzenlemesiyle 2023'te yaklaşık 2 milyon kişi emekli olurken, bu yıl sayı daha da artacak. Emeklilik için gerekli primi tamamlamanın en önemli yollarından birini borçlanma ve ihya oluşturacak.

Asgari ücretin 1 Ocak'ta yüzde 49 artışla brüt 13 bin 414 liradan 20 bin liraya yükselmesi borçlanma ve ihya tutarlarını yükseltti. Ancak 1 Ocak'tan önce başvuranlara, süresi içerisinde ödemesini gerçekleştirirse, yüzde 49 artıştan etkilenmeden emeklilik yolu açılacak.