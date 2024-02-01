İstanbul Havalimanı’nda 2024 hedefi: 85 milyon yolcu, 11 yeni hava yolu şirketi

"2024 yıl sonunda tamamlamayı planladığımız Genel Havacılık Terminali için bu yıl 35 milyon avro yatırım yapacağız. Yine 2024 sonunda tamamlayacağımız, Eskişehir GES Projesi için ise 146,4 milyon avro yatırım hedefliyoruz. Eskişehir'de İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından 3 milyon metrekare alanda kurulacak olan 199,32 MWe gücündeki lisanssız GES (Güneş Enerji Santrali) ile İGA kendi elektriğinin tamamını yenilebilir enerjiyle karşılayan dünyadaki ilk havalimanı olacak. Bu santralden yıllık 340.446.833 KWh/yıl enerji üretimi öngörüyoruz. 2025'in ilk çeyreğinde tamamlamayı planladığımız Hilton İstanbul Airport içinse bu yıl, 25,6 milyon avro yatırım hedefimiz var. Doğu-Batı pisti inşası ve Kuzey-Güney yedek pisti için 2024'te planladığımız toplam 331,2 milyon avro yatırımla 2024 yılında toplam 656,5 milyon avro yatırım yapmayı hedefliyoruz."

Sahip oldukları 120 ATM/s (saatlik hava trafik kapasitesi) kapasiteyi 148 ATM/s üzerine çıkarma potansiyelleri olduğunu kaydeden Bilgen, hava trafik açısından kapasitenin bu denli artmasının, havalimanı sözleşmesinde bulunan 150 milyon yolcu hedefinin de üzerine çıkarak ek pist yatırımı olmadan 200 milyon yolcuya ulaşmada önemli rol oynayacağını dile getirdi.

Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı 'nın hali hazırda 315 destinasyona bağlantısı olduğu, bu konuda dünyadaki diğer havalimanları arasında ilk sırada yer aldıklarına da vurgu yaparak, Avrupa'daki ilk 3'lü paralel pist operasyonunu 2024'te hayata geçireceklerini, Amerika'dan sonra en yüksek verim ve kapasiteyle gerçekleşecek operasyonlara imza atmayı hedeflediklerini aktardı.

"TOPLAM KARGO ALANIMIZ HONG KONG'UN NEREDEYSE 3 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE"

İstanbul Havalimanı'nın dünya kargo taşımacılığı açısından da çok önemli bir merkez olduğuna işaret eden Bilgen, "Şu anda Havalimanı'nda aktif olarak görev yapan 14 tarifeli kargo hava yolu şirketi var. Havalimanımızda an itibarıyla 5,5 milyon tonluk kapasiteye çıkabilecek bir altyapıya sahibiz ve toplam kargo alanımız 1,4 milyon metrekare gibi etkileyici bir seviyede. Toplam kargo alanı bakımından Hong Kong'un neredeyse 3 katı büyüklüğünde... Kiralanabilir alan kapasitemiz 340 bin metrekareye ulaştı." diye konuştu.

Dünyadaki önemli kargo firmalarının İstanbul Havalimanı'ndaki yatırımlarının devam ettiğini anlatan Bilgen, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"HİSSEDARLARIMIZ TÜM ORTAKLIK TALEPLERİNİ GERİ ÇEVİRDİ"

İstanbul Havalimanı'nın işletmesi için yabancı ortak alınması konusunda sorulan bir soruyu Bilgen, "Havalimanı açılış döneminde de çok ciddi bir başarılı olmuş ve yabancı yatırımcıların ilgisine sebep olmuştu. Son birkaç yıldır da bu devam ediyor. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Hissedarlarımız sadece olaya ekonomik olarak bakmıyorlar ve bu anlamda gelen tüm talepleri geri çevirdiler." şeklinde cevapladı.

Bilgen, devlete yapılması gereken ödemelere ilişkin soruya karşılık da şu yanıtı verdi:

"Bu konuyla ilgili aslında çok fazla spekülasyon yapılıyor. 2023 yılı operasyonları kapsamında Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne 578 milyon avroluk bir ödeme yaptık. Bunun içerisinde 39 milyon avroluk kısmı devletin yolcu garantisini aştığımız için ekstradan ödediğimiz bir para. Burada vurgulanması gereken şeylerden bir tanesi bu. Yap-İşlet-Devret projeleri bu verilen garantilerle eleştiriliyor ama İstanbul Havalimanı özelinde şunu söyleyebiliriz; o pandemi dönemi harici ilk yılımızda da garantinin üzerine çıktığımız için devlete kiranın üzerinde ekstra da bir ödeme yaptık."