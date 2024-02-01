8 maaş tazminat ödeniyor! 160.000 TL almak için bu şarta uymanız yeterli! Eğer işten çıkarıldıysanız...

Yapılan yasal düzenleme ile işten çıkartılan işçilere verilen haklar merak ediliyor. İşteişten çıkarılanların bilmesi gereken önemli detaylar...

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre, işverenin, belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetmesi durumunda, işçinin yeterliliğinden, davranışlarından ya da işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep olması gerekiyor. İşten sebepsiz yere çıkarıldıysanız şu şartlar sağlandığında işe geri dönme hakkınız doğabilir;

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ: İşçinin geri dönüş hakkından yararlanabilmesi için iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması gerekiyor. Bu, iş güvencesi uygulamasının devreye girmesi açısından kritik bir faktördür.

EN AZ 6 AY ÇALIŞMA SÜRESİ: İşçinin, aynı işyerinde en az 6 ay süreyle çalışmış olması gerekmektedir. Deneme süresi bu süreye dahil edilir ve işçinin 6 aylık süreyi tamamlamış olması önemlidir.