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8 maaş tazminat ödeniyor! 160.000 TL almak için bu şarta uymanız yeterli! Eğer işten çıkarıldıysanız...

İşten çıkartılan çalışanlara getirilen yeni yasal düzenleme, işçilere çeşitli haklar tanıyor. İşverenlerin sahip olduğu güvencelerle benzer haklara kavuşan işçiler, geleceklerini daha emin adımlarla planlama şansına sahip olacaklar.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 17:27 Güncelleme 01 Şubat 2024, 17:30
8 maaş tazminat ödeniyor! 160.000 TL almak için bu şarta uymanız yeterli! Eğer işten çıkarıldıysanız...

Yapılan yasal düzenleme ile işten çıkartılan işçilere verilen haklar merak ediliyor. İşteişten çıkarılanların bilmesi gereken önemli detaylar...

BU ŞEKİLDE İŞTEN ÇIKARILANLAR DİKKAT!

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre, işverenin, belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetmesi durumunda, işçinin yeterliliğinden, davranışlarından ya da işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep olması gerekiyor. İşten sebepsiz yere çıkarıldıysanız şu şartlar sağlandığında işe geri dönme hakkınız doğabilir;

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ: İşçinin geri dönüş hakkından yararlanabilmesi için iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması gerekiyor. Bu, iş güvencesi uygulamasının devreye girmesi açısından kritik bir faktördür.

EN AZ 6 AY ÇALIŞMA SÜRESİ: İşçinin, aynı işyerinde en az 6 ay süreyle çalışmış olması gerekmektedir. Deneme süresi bu süreye dahil edilir ve işçinin 6 aylık süreyi tamamlamış olması önemlidir.

İŞYERİNDE 30 İŞÇİNİN ÇALIŞMASI: İşçinin çalıştığı işyerinde en az 30 işçinin bulunması şarttır. Birden fazla işletmeye sahip işverenlerde ise toplam çalışan sayısı esas alınacaktır.

SEBEPSİZ ÇIKARTILMA: İşveren, işten çıkartma işlemine yasal bir sebep dayandırmıyorsa, işçinin geri dönüş hakkı ortaya çıkar. Kavga, kurallara uymama gibi nedenlerle değil, geçerli bir sebep olmadan yapılan çıkartmalar bu kapsama girer.

30 GÜNÜ GEÇMESİN

İşten çıkartılan işçi, yasal şartları sağlıyorsa 30 gün içinde arabulucuya başvurarak işe geri dönüş talebinde bulunmalıdır. Arabuluculuk süreci sonuçsuz kalırsa, işçi 2 hafta içinde iş mahkemesine başvurmalıdır. Bu sayede 8 maaşa kadar tazminat alınabilir.

BOŞ GEÇEN SÜRE İÇİN 4 MAAŞ TAZMİNAT

Mahkeme işçinin işe geri dönüş kararı alması durumunda, işverenin boş geçen süre için en fazla 4 maaş tazminata hükmedebilir. Ayrıca, işveren işçiyi tekrar işe başlatmazsa, mahkeme tarafından belirlenen tazminatı ödemekle yükümlü olacaktır.

NOT: Başlıkta yer alan 160.000 TL brüt asgari ücret (20 bin TL) ele alınarak örnek amaçlı hesaplanmıştır.

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