SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

3600 EK GÖSTERGE ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge torba yasada var mı?

Türkiye'de 6 milyona yakın kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge konusu, 2024 Meclis görüşmeleriyle birlikte tekrar gündeme geldi. Meclis'in açılmasıyla birlikte memurların maaşları, emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerini belirleyen kritik konulardan biri olan ek gösterge, torba yasada yer alacak mı, ne zaman uygulanacak sorularıyla vatandaşların dikkatini çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 08:58 Güncelleme 29 Ocak 2024, 08:58
3600 EK GÖSTERGE ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge torba yasada var mı?

Türkiye'de kamu personeli için uzun süredir beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi hakkında Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları, kamu görevlilerini yakından ilgilendiren gelişmeleri ortaya koyuyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla iligli şu ifadeleri kullandı;

'15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık. "

"Böylece, öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin yanı sıra uzman jandarma ve uzman erbaşlar, avukatlar, şube müdürleri, müdürler ve müdür yardımcıları ile taşra uzman ve denetmenlerinin de ek gösterge rakamları 3600'e yükselmiştir. Yine bazı istisna unvanlarda daha yüksek veya daha düşük artış olmakla birlikte tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları 600 puan artırılmıştır.''

3600 EK GÖSTERGE 1. DERECE TÜM MEMURLARA VERİLECEK Mİ?

Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Memur konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışmanın tamamlanmasının ardından Meclis'e taşınacak düzenlemeden, önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yararlanabilecek. Düzenleme memurların hem emekli ikramiyelerini hem emekli aylıklarını yükseltecek.

TORBA YASADA 3600 EK GÖSTERGE VAR MI?

Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alması ön görülüyor.

Memur maaş ve ikramiyelerine yansıyacak 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

10 bin 150 TL ve üstü maaş alan emekliye pazartesi 09.10da 14.830 TL ilave ödeme jesti10 bin 150 TL ve üstü maaş alan emekliye pazartesi 09.10da 14.830 TL ilave ödeme jesti
10 bin 150 TL ve üstü maaş alan emekliye pazartesi 09.10'da 14.830 TL ilave ödeme jesti
Emekliye promosyon farkı: Taban aylık zammı geldi! Hangi banka ne kadar veriyor? Tutarlar daha da artacak mı? Nasıl yararlanılıyor?Emekliye promosyon farkı: Taban aylık zammı geldi! Hangi banka ne kadar veriyor? Tutarlar daha da artacak mı? Nasıl yararlanılıyor?
Emekliye promosyon farkı: Taban aylık zammı geldi! Hangi banka ne kadar veriyor? Tutarlar daha da artacak mı? Nasıl yararlanılıyor?

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Gayrettepe-Kağıthane metro hattı için büyük gün! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Gayrettepe - İstanbul Havalimanı 30 dakikaya düşecek
Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde silahlı saldırı! 2 katil zanlısı yakalandı, 47 kişi gözaltına alındı | Saldırıda DEAŞ şüphesi
Türk Telekom
SON DAKİKA