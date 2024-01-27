Emekliye promosyon farkı: Taban aylık zammı geldi! Hangi banka ne kadar veriyor? Tutarlar daha da artacak mı? Nasıl yararlanılıyor?

NE KADAR FARK VAR?
Bankalar halen 7 bin 500 lira ile 9 bin 999 lira arasındaki maaşlara 4 bin 500 ile 9 bin, 10 bin lira ve üstü maaşlara 5 bin ile 10 bin lira arasında promosyon veriyor. Ayrıca ek ürün kampanyalarıyla maaş tutarı fark etmeksizin 5 bin liraya varan ilave promosyon imkanı sunuluyor. Mevcut kampanyalara göre promosyonda en üst dilime geçenlerin elde edeceği avantaj, aynı bankada yenileme yapılırsa 500 ile bin lira arasında, başka bankaya geçiş olursa 5 bin liraya varan tutarda olacak.
NASIL YARARLANILACAK?
Promosyonunu artırmak isteyen emekliler, ilk maaş ödemesinin ardından bankasından promosyon tutarındaki artışı yansıtmasını talep edebilecek ya da bankasını değiştirebilecek. Bankasını değiştirmek isteyenlerin kalan sürenin parasını iade etmesi gerekecek.
NE KADAR İADE EDİLECEK?
İade tutarı hesaplanırken alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan tutar, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak. Örneğin; 4 bin 500 lira alan promosyon alan ve taahhüdünün bitimine 22 ay kalan bir kişi her ay için 125, toplam 2 bin 750 lira iade edecek.
HANGİ BANKA NE VERİYOR?
AKBANK:
- 7.500-9.999 TL: 9.000 TL
- 10.000 TL ve üstü: 10.000 TL
- 1 fatura talimatına 400, en çok toplam 2.000 TL chip para.
DENİZBANK:
- 7.500-9.999 TL arası: 4.500 TL
- 10.000 TL ve üstü: 5.000 TL