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Emekliye promosyon farkı: Taban aylık zammı geldi! Hangi banka ne kadar veriyor? Tutarlar daha da artacak mı? Nasıl yararlanılıyor?

En düşük aylık ödemesinin 10 bin liraya çıkması, emeklilerin promosyonunu da artırdı. Tüm emekliler en üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanabilecek. Bir üst dilime geçenler bankalarına başvurarak fark isteyebilecek...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ocak 2024 Güncelleme 27 Ocak 2024, 07:02
Emekliye promosyon farkı: Taban aylık zammı geldi! Hangi banka ne kadar veriyor? Tutarlar daha da artacak mı? Nasıl yararlanılıyor?

Promosyonda kampanyalar yeni yılla birlikte hareketlenirken, zamlı maaşlar da etkisini göstermeye başladı. Promosyon tutarları maaşa göre değişirken, taban aylığın 10 bin liraya yükseltilmesiyle tüm emekliler artık en üst dilimden ödeme alma imkanına kavuştu.

Aylık ödemesi 10 bin liraya yükselen emeklilere, daha yüksek promosyon yolu açıldı. Daha önce 7 bin 500-9 bin 999 lira maaş aralığına göre belirlenen promosyonu alan emekliler, artık 10 bin lira ve üstü aylıklar için belirlenen tutarı alabilecek.



TUTAR DAHA DA ARTAR MI?
Emekliler maaşı 7 bin 500 lirayken aldığı tutar ile şimdi alabileceği promosyonu karşılaştırıp, elde edeceği avantaja göre kararını verebilecek. Ayrıca tüm emeklilerin maaşlarının yüzde 49.25 artması nedeniyle promosyon kampanyalarının önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor. Bu nedenle bekleyerek de karar vermek mümkün.



NE KADAR FARK VAR?
Bankalar halen 7 bin 500 lira ile 9 bin 999 lira arasındaki maaşlara 4 bin 500 ile 9 bin, 10 bin lira ve üstü maaşlara 5 bin ile 10 bin lira arasında promosyon veriyor. Ayrıca ek ürün kampanyalarıyla maaş tutarı fark etmeksizin 5 bin liraya varan ilave promosyon imkanı sunuluyor. Mevcut kampanyalara göre promosyonda en üst dilime geçenlerin elde edeceği avantaj, aynı bankada yenileme yapılırsa 500 ile bin lira arasında, başka bankaya geçiş olursa 5 bin liraya varan tutarda olacak.



NASIL YARARLANILACAK?
Promosyonunu artırmak isteyen emekliler, ilk maaş ödemesinin ardından bankasından promosyon tutarındaki artışı yansıtmasını talep edebilecek ya da bankasını değiştirebilecek. Bankasını değiştirmek isteyenlerin kalan sürenin parasını iade etmesi gerekecek.



NE KADAR İADE EDİLECEK?
İade tutarı hesaplanırken alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan tutar, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak. Örneğin; 4 bin 500 lira alan promosyon alan ve taahhüdünün bitimine 22 ay kalan bir kişi her ay için 125, toplam 2 bin 750 lira iade edecek.



HANGİ BANKA NE VERİYOR?
AKBANK:
- 7.500-9.999 TL: 9.000 TL
- 10.000 TL ve üstü: 10.000 TL
- 1 fatura talimatına 400, en çok toplam 2.000 TL chip para.

DENİZBANK:
- 7.500-9.999 TL arası: 4.500 TL
- 10.000 TL ve üstü: 5.000 TL

FİBABANKA:
- 7.500-9.999 TL arası: 6.750 TL
- 10.000 TL ve üstü: 7.500 TL

GARANTİ BBVA
- 7.500-9.999 TL arası: 6.750 TL
- 10.000 TL ve üstü: 7.500 TL
- Kredi kartıyla 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus.
- Mobilden müşteri olup maaş taşıma talimatını verenin 500 TL ve üzeri harcamasına 1.500 TL ek bonus.

HALKBANK:
- 7.500-9.999 TL arası: 4.500 TL
- 10.000 TL ve üstü: 5.000 TL



ING:
- 7.500-9.999 TL arası: 9.000 TL
- 10.000 TL ve üstü: 10.000 TL
- Her fatura talimatına 1.000, toplamda en çok 5.000 TL



İŞ BANKASI:
- 7.500-9.999 TL arası: 6.750 TL
- 10.000 TL ve üstü: 7.500 TL



KUVEYT TÜRK:
- 7.500-9.999 TL arası: 7.200 TL
- 10.000 TL ve üstü: 8.000 TL



ŞEKERBANK:
- 7.500-9.999 TL arası: 4.500 TL
- 10.000 TL ve üstü: 5.000 TL



QNB FİNANSBANK:
- 7.500-9.999 TL arası: 7.200 TL
- 10.000 TL ve üstü: 8.000 TL
- Kredi kartıyla harcamaya yıllık 1.200 TL indirim



TEB:
- 7.500-9.999 TL arası: 4.500 TL
- 10.000 TL ve üstü: 5.000 TL

VAKIFBANK:
- 7.500-9.999 TL arası: 4.500 TL
- 10.000 TL ve üstü: 5.000 TL

YAPI KREDİ:
- 7.500-9.999 TL arası: 6.750 TL
- 10.000 TL ve üstü: 7.500 TL
- 2 fatura ödeme talimatına 500 TL
- Kredi kartıyla 500 TL harcamaya 1.000 TL

ZİRAAT BANKASI:
- 7.500-9.999 TL arası: 4.500 TL
- 10.000 TL ve üstü: 5.000 TL

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