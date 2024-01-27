Emekliye promosyon farkı: Taban aylık zammı geldi! Hangi banka ne kadar veriyor? Tutarlar daha da artacak mı? Nasıl yararlanılıyor?





NE KADAR FARK VAR?

Bankalar halen 7 bin 500 lira ile 9 bin 999 lira arasındaki maaşlara 4 bin 500 ile 9 bin, 10 bin lira ve üstü maaşlara 5 bin ile 10 bin lira arasında promosyon veriyor. Ayrıca ek ürün kampanyalarıyla maaş tutarı fark etmeksizin 5 bin liraya varan ilave promosyon imkanı sunuluyor. Mevcut kampanyalara göre promosyonda en üst dilime geçenlerin elde edeceği avantaj, aynı bankada yenileme yapılırsa 500 ile bin lira arasında, başka bankaya geçiş olursa 5 bin liraya varan tutarda olacak.